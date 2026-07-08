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美伊談判生變數 川普：不想再與伊朗打交道

記者陳熙文／華盛頓即時報導
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在美伊7日一連串互相攻擊後，美國總統川普8日上午在北約峰會開場時表示，他認為與伊...
在美伊7日一連串互相攻擊後，美國總統川普8日上午在北約峰會開場時表示，他認為與伊朗的諒解備忘錄「已經完了」。美聯社

美伊情勢再度出現變數，美國總統川普8日表示，他不確定是否還想要與伊朗達成協議，不如就讓美軍完成任務，川普更一度表示美伊之間的協議談判已經結束。

美伊雖然在6月簽署代表初步和平協議的諒解備忘錄，不過雙方近期再度傳出交火。針對伊朗近日攻擊3艘通過荷莫茲海峽的商船，美國中央司令部（CENTCOM）對伊朗發動新一波攻勢，使用精確導引武器打擊超過80個目標。

川普8日在土耳其首都安卡拉舉行的北約峰會受訪時表示，美軍有很大的機會再向伊朗發動攻擊，並警告伊朗，美軍可能會在8日晚上重創伊朗；不過，川普也說，美國會看事情會怎麼發展。

美國國防部長赫塞斯表示，只要川普給出綠燈，國防部將更大更深入地打擊伊朗。

川普也說，美軍可能重新在荷莫茲海峽實施海上封鎖，而且只針對伊朗進行封鎖。

川普在受訪時一度表示，認為美伊協議已經終結，他不想再與伊朗打交道，並批評伊朗是病態、惡毒和暴力的一群人；川普也批評伊朗方面的態度反覆，指他們明明已經達成協議，但他們又會告訴媒體另一套說詞。

川普指出，美伊可以繼續談判，但他認為是浪費時間，不過川普稍晚又表示，他不認為戰爭會再起，並表示，不管發生什麼事情，都會很快落幕。

精華 FAQ

  • 川普表示，他不確定是否還想與伊朗達成協議，甚至一度說美伊談判已經結束，認為繼續談下去可能只是浪費時間，但之後又語氣放軟，稱不一定會爆發戰爭。

  • 美國中央司令部因伊朗攻擊通過荷莫茲海峽的商船，對伊朗發動新一波攻勢，使用精確導引武器打擊超過80個目標，顯示美方已從外交壓力轉向軍事施壓。

  • 川普稱美軍可能重新對荷莫茲海峽實施只針對伊朗的海上封鎖，並警告伊朗可能遭到重創；不過他稍後又表示不認為戰爭會再起，且事情會很快落幕。

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