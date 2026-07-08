傳美國擬對土耳其出售F-35戰機 恐激怒以色列

圖為美軍F-35戰機。(路透)

知情人士告訴路透，美國戰爭部長赫塞斯今天將與以色列 總理內唐亞胡 討論可能對土耳其 出售F-35戰機一事。此案恐令以色列官員高度不滿。

路透報導，因議題敏感而要求匿名的消息人士表示，赫塞斯（Peter Hegseth）預計還會與以色列國防部長卡茲（Israel Katz）會面，討論伊朗相關議題。

以色列總理內唐亞胡（Netanyahu）昨天接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問表示，他反對向土耳其出售F-35戰機，已明確向美國總統川普（Donald Trump）表達反對立場，並指出「此舉將破壞中東地區的權力平衡，因為土耳其懷有擴張野心」。

北大西洋公約組織（NATO）成員國土耳其長期批評以色列在加薩（Gaza）、黎巴嫩及敘利亞的軍事行動，並多次指控以色列企圖破壞由巴基斯坦調解的美國與伊朗停火協議。

正在土耳其出席北約峰會的川普，昨天宣布將解除2019年因土耳其購買俄製防空系統S-400而祭出的制裁，並表態有意出售F-35給這個北約盟友。此舉預計會引起美國國會及以色列的強烈反彈。

土耳其採購S-400後，美土雙邊關係急速惡化，更使美國對土耳其一家大型國防企業祭出制裁，並將土耳其從F-35匿蹤戰機計畫中排除。

川普2025年1月重返白宮後，與土耳其關係明顯回溫，但F-35軍售案仍受到美國法律阻擋。