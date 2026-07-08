傳美國擬對土耳其出售F-35戰機 恐激怒以色列
知情人士告訴路透，美國戰爭部長赫塞斯今天將與以色列總理內唐亞胡討論可能對土耳其出售F-35戰機一事。此案恐令以色列官員高度不滿。
路透報導，因議題敏感而要求匿名的消息人士表示，赫塞斯（Peter Hegseth）預計還會與以色列國防部長卡茲（Israel Katz）會面，討論伊朗相關議題。
以色列總理內唐亞胡（Netanyahu）昨天接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問表示，他反對向土耳其出售F-35戰機，已明確向美國總統川普（Donald Trump）表達反對立場，並指出「此舉將破壞中東地區的權力平衡，因為土耳其懷有擴張野心」。
北大西洋公約組織（NATO）成員國土耳其長期批評以色列在加薩（Gaza）、黎巴嫩及敘利亞的軍事行動，並多次指控以色列企圖破壞由巴基斯坦調解的美國與伊朗停火協議。
正在土耳其出席北約峰會的川普，昨天宣布將解除2019年因土耳其購買俄製防空系統S-400而祭出的制裁，並表態有意出售F-35給這個北約盟友。此舉預計會引起美國國會及以色列的強烈反彈。
土耳其採購S-400後，美土雙邊關係急速惡化，更使美國對土耳其一家大型國防企業祭出制裁，並將土耳其從F-35匿蹤戰機計畫中排除。
川普2025年1月重返白宮後，與土耳其關係明顯回溫，但F-35軍售案仍受到美國法律阻擋。
川普在北約峰會上表態，擬解除因S-400採購而對土耳其實施的制裁，並有意恢復F-35軍售；但此舉可能衝擊以色列安全感，也會引來美國國會質疑。 內唐亞胡明確反對向土耳其出售F-35，認為土耳其懷有擴張野心，若獲得匿蹤戰機將破壞中東權力平衡，並可能讓以色列面臨更大軍事壓力。 土耳其因購買俄製S-400遭美方制裁，並被排除在F-35計畫外；川普回鍋白宮後雙邊關係回溫，但要真正恢復軍售，仍須克服美國法律限制。
精華 FAQ
川普在北約峰會上表態，擬解除因S-400採購而對土耳其實施的制裁，並有意恢復F-35軍售；但此舉可能衝擊以色列安全感，也會引來美國國會質疑。
內唐亞胡明確反對向土耳其出售F-35，認為土耳其懷有擴張野心，若獲得匿蹤戰機將破壞中東權力平衡，並可能讓以色列面臨更大軍事壓力。
土耳其因購買俄製S-400遭美方制裁，並被排除在F-35計畫外；川普回鍋白宮後雙邊關係回溫，但要真正恢復軍售，仍須克服美國法律限制。
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