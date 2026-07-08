政府首度展開H-1B詐欺大規模調查 發出數十張傳票

勞工部督察長德斯波西托。（美聯社資料照）

勞工部 督察長德斯波西托(Anthony D'Esposito)8日接受福斯商業新聞網(FOX Business)晨間節目訪問時說，川普政府首度展開針對H-1B簽證 欺詐的大規模查緝行動，調查人員已經發出數十張傳票 。

他表示，川普政府加大力道打擊移民相關的詐欺行為，調查目標包括H-1B與「PERM勞工認證」濫用、勞工販運、排擠美國勞工等。

德斯波西托表示，這是政府擴大反詐欺運動的最新措施，副總統范斯8日也將在密爾瓦基參加一項全國反詐欺的倡議活動。

德斯波西托受訪時說：「這是另一個詐騙助長暴力犯罪的例子。」他表示，許多簽證與人口販運案件裡的外籍勞工都跟販毒集團、跨國黑幫有關，「這正是我們應該做的工作，不只是要讓美國再次安全，同時也要讓美國再次變得負擔得起」。

他表示，在這波打擊H-1B簽證欺詐的行動裡，調查人員已發出數十張傳票。