川普下令暫停美國與西班牙貿易 西國總理：無意改變與華府友好關係

受到北大西洋公約組織(NATO)支出與伊朗問題影響，川普總統8日下令立即全面暫停美國與西班牙貿易。（美聯社）

受到北大西洋公約組織(NATO)支出與伊朗 問題影響，川普 總統8日下令立即全面暫停美國與西班牙貿易。路透分析，北約峰會正在土耳其首都安卡拉舉行，歐洲領導人原本希望這次會議能讓軍事同盟內部分歧得以平息，結果川普卻重新點燃與西班牙的齟齬，川普重申美國應該掌控格陵蘭，則觸怒另一個北約盟友丹麥，丹麥回應表示將捍衛每寸領土。

北約訂定的國防支出新目標是要達到國內生產毛額(GDP)5%，這是川普第二次因為西班牙拒絕承諾配合而指示財政部長貝森特(Scott Bessent)停止美西之間商業往來。

不過，川普今年3月第一次對西班牙出手之後，兩國貿易依然正常進行。

川普8日對北約秘書長呂特(Mark Rutte)說：「西班牙什麼都不答應，你不應該護著他們。」呂特稍後則表示，西班牙去年已經「邁開很大一步」，國防支出提高了2%，不過還有一些問題有待解決。

川普轉頭向貝森特說：「我不想再跟他們進行任何貿易了，好嗎？」貝森特答道：「遵命，長官。」

川普接著說：「立即行動，談都不要跟他們談。他們無藥可救，根本是壞人。他們在我們身上賺了這麼多錢，我們要讓他們看到接下來不能再賺那麼多了。」

西班牙總理桑傑士(Pedro Sanchez)辦公室對川普談話發表聲明說，所有事務一切如常，無意改變與華府 之間的極度友好關係。

聲明指出，西班牙對美國存在貿易逆差，經濟關係是透過私人企業而不是政府建立。聲明表示，歐盟做為關稅與貿易同盟，個別成員國不應該被單獨挑出來對待。

身為社會主義者的桑傑士先前拒絕讓美國在伊朗戰爭中使用西班牙領空或基地，多次引起川普不滿。

西班牙南部有兩個華府與馬德里共同掌理的軍事基地，用來配合海軍與空軍行動。

西班牙是全球最大的橄欖油出口國，向美國銷售汽車零件、鋼鐵以及化學產品。報導指出，專家認為，西班牙與其他歐洲經濟體相比，受到川普經濟懲罰威脅的脆弱性較低。