效法澳洲且青出於藍 川普政府擬推出勞工退休金制度

川普政府現正為美國勞工規畫效法澳洲模式的退休儲蓄計畫，目標是讓民眾屆臨退休年齡時，經濟狀況能夠「變好更多」。（路透）

川普 總統6日在白宮玫瑰花園午餐會說明為美國公民新生寶寶推出的「川普帳戶」(Trump accounts)時，提到政府現正為美國勞工規畫效法澳洲 模式的退休儲蓄計畫，目標是讓民眾屆臨退休年齡時，經濟狀況能夠「變好更多」。川普表示，目前「非常認真」考慮推出比照澳洲的退休金 制度，而且將做到青出於藍。

福斯新聞網(Fox News)報導，川普政府官員正在研究澳洲的「超級年金」(superannuation)模式，希望為美國勞工推出更上一層樓的版本。

川普6日表示，將參考澳洲制度之後，推出更犀利、更完美的方案，「我們一定會做」。他表示，財政部長貝森特(Scott Bessent)、商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)與其他政府官員正在研擬提案。

川普說，研擬中的勞工退休儲蓄計畫是一項配套措施，用來搭配「川普帳戶」。

川普6日稍早在白宮橢圓形辦公室對媒體說，退休金帳戶的造福對象是成年人，不是兒童。他表示，政府將與國會討論之後，努力讓計畫實現。

川普指出：「如果我們能夠完成計畫，將是很棒的事情。」

波士頓學院(Boston College)退休研究中心(Center for Retirement Research)資料顯示，澳洲「超級年金」是強制性的退休儲蓄計畫，雇主必須把勞工一般收入的12%提撥到享有省稅優惠的退休帳戶裡，帳戶則由私人基金負責管理。

退休研究中心指出，雖然澳洲「超級年金」制度在國際上獲得極高評價，但美國仍需要鞏固社安金制度、擴大民眾參加職場退休計畫的管道，才能確實改善民眾退休之後的財務狀況。