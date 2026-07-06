川普怎麼了？狂發105貼文 罵政敵、炫耀家族…停不下來

川普總統(左)與第一夫人梅蘭妮亞(右)。 （美聯社）

據雅虎新聞網報導，川普 總統於周日掀起一波社群媒體發文潮，在Truth Social上至少發布了105則貼文。此前一天，他於7月4日發表的獨立日演說，因天候不佳而受到影響。

周六深夜，川普在華盛頓特區向數千名支持者發表一場充滿鮮明黨派色彩的演說。支持者們在雨中等候超過一個小時，演說直到晚間11點才開始。川普先前甚至表示，若有必要，他願意等到凌晨2點再登台。

隔天，他便恢復一貫在Truth Social上密集發文的模式，且發文頻率比平時更加驚人，內容涵蓋抨擊政敵、分享父親與叔叔的舊照，以及宣揚自己的施政成果。

整個周日，川普在Truth Social上接連發布逾百則貼文，其中至少有六則聚焦於一名聯邦法官。該法官日前裁定，不得允許川普政府使用包含美國公民個人資料的資料庫來審查選民名冊。

川普轉發盟友在X上批評蘇克納南（Sparkle Sooknanan）法官的貼文截圖，抨擊她作出上述裁決，並暗示她因出生於千里達及托巴哥，而做出不利政府的判決。

此外，川普還發布十多則貼文，展示重新鍍金的雕像、翻新的白宮 北門廊柱廊、林肯紀念堂倒影池清澈的池水、華盛頓特區整修完成的噴泉，以及其他美化工程成果。

穿插於這波發文之間，川普也宣稱自己的TikTok帳號是平台上最受歡迎的帳號；感謝國際足總（FIFA）恢復美國球員巴洛根（Folarin Balogun）的參賽資格，巴洛根先前因紅牌停賽，原本將錯過美國隊下一場世界盃賽事；此外，他還分享了一張演員麥考利克金（Macaulay Culkin）的舊照片。川普曾於1992年電影《小鬼當家2：紐約迷途記》（Home Alone 2: Lost in New York）中客串演出。

稍晚，川普再發布兩位親人的照片，包括稱為自己「導師（mentor）」的父親佛瑞德．川普（Fred Trump），以及叔叔約翰．G．川普（John G. Trump）。後者是電機工程師，也是麻省理工學院（MIT）教授。川普經常稱讚叔叔是「超級天才（super genius）」，並表示叔叔的科學天賦也反映在自己身上。他曾於2016年接受CNN採訪時表示，「這是我的血統。我很聰明。」

川普也曾講述一段並不屬實的故事，聲稱叔叔曾教導卡辛斯基（Ted Kaczynski），後者後來被證實就是美國本土恐怖分子「炸彈客」（Unabomber）。

約翰．G．川普於1985年逝世，而總統的父親、白手起家的房地產開發商佛瑞德．川普，則於1999年辭世。

川普習慣在周末及假日期間於自己偏好的社群平台大量發文，也因經常深夜在Truth Social連續發文而廣為人知。

據紐約時報報導，白宮助理有時會協助川普管理Truth Social帳號，包括哈普（Natalie Harp）。她可使用川普的帳號，並在獲得本人同意後，一次發布多則貼文。

川普周日發布的許多貼文，主要展示政府推動的各項建設與整治工程。

其中一則貼文展示懸掛於美國內政部（Department of the Interior）大樓外牆、橫跨三層樓高的大型布條。其中一幅寫著「America's First」，搭配美國首任總統喬治．華盛頓（George Washington）的肖像；另一幅則寫著「America First」，搭配川普本人。

另一則貼文則宣稱，林肯紀念堂倒影池在川普政府重新注水後，池水比歐巴馬政府時期更加清澈湛藍。

倒影池近年來飽受藻類滋生困擾。川普表示，政府已成功解決相關問題。然而，在藻類再次出現後，政府指控一名男子割破新安裝的池底防水襯墊，企圖蓄意破壞；該男子則否認相關指控，堅稱自己無辜。

川普也展示一尊前總統林肯的雕像，並表示該雕像將成為其規畫於華盛頓興建的凱旋拱門（Triumphal Arch）的一部分。

周日的發文潮也包括對蘇克納南法官的猛烈批評。她於6月裁定，禁止政府允許各州利用包含公民個人資料的資料庫審查選民名冊。川普的盟友則以反移民論述攻擊蘇克納南，稱她並非出生於美國，因此對美國不忠。

川普分享右翼評論員洛魯索（Alex Lorusso）的貼文截圖，內容寫道，「美國不應該有一位名叫 Sparkle Sooknanan 的法官。」

另一張截圖則來自保守派廣播主持人傑西凱利（Jesse Kelly），內容寫道，「現在你知道，為什麼拜登上台後，共產主義者會以最快速度引進兩千萬名外國人。」

當天下午稍晚，川普宣稱，周六晚間共有40萬人前往國家廣場（National Mall）觀賞他的演說及煙火秀，但因嚴重風暴警報，人群一度遭到疏散，最終僅約15萬人得以留在現場觀看活動。

川普並表示，是他親自「推翻（overturned）」聯邦官員作出的疏散決定。