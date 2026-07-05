美官員：川普北約峰會期間將會晤烏克蘭、敘利亞領導人
一位美國高層官員今天表示，總統川普將於本周在土耳其出席北大西洋公約組織高峰會期間，與烏克蘭總統澤倫斯基會面，再接再厲推動終結烏克蘭戰爭。
路透報導，川普定於7日抵達峰會，將先會晤東道主土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）。白宮表示，川普也將會見敘利亞總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）並且舉行記者會。
針對此行，不願意具名的高層官員向媒體簡報時指出，川普將於8日與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會談，商討「我們能夠如何終結戰爭」。
這位官員表示：「過去幾個月戰場情勢明顯陷入停滯，雙方都沒有太多進展。總統對於盡快停止戰事有著強烈的緊迫感。」
這位官員同時表示，川普還將敦促北大西洋公約組織（NATO）盟國提高國防開支，「他將親自傳達這個訊息」。
這位官員指出，峰會期間將宣布總值數十億美元國防相關協議，但未透露細節。
歐洲官員表示，他們希望川普與厄多安以及北約秘書長呂特（Mark Rutte）的良好關係能夠確保峰會順利舉行。由於跨大西洋關係已因伊朗戰爭及川普時常批評北約而持續緊繃，歐洲各國依然感到不安。
克里姆林宮幕僚鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）昨天公開表示，川普與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）通話90分鐘，主動提出協助找出烏克蘭戰爭的解決之道。
那位高階美國官員表示，川普與澤倫斯基會談後，可能會進一步與普丁聯繫。
澤倫斯基上個月曾呼籲與普丁一對一會談，遭到克宮領導人拒絕。
俄羅斯表示，任何解決方案必須包括莫斯科全面控制烏東頓巴斯地區（Donbas）；烏克蘭拒絕此一主張。
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美方官員指出，川普將於8日與烏克蘭總統澤倫斯基會談，重點討論如何終結烏克蘭戰爭。官員並表示，川普對盡快停止戰事有明顯緊迫感。 白宮表示，川普抵達峰會後，將先與東道主土耳其總統厄多安會面，之後也會見敘利亞總統夏拉，並預計舉行記者會對外說明會談情況。 官員表示，川普將親自敦促北約盟國提高國防開支，並在峰會期間宣布總值數十億美元的國防相關協議。歐洲方面則盼望峰會能在緊繃的跨大西洋關係下順利進行。
精華 FAQ
美方官員指出，川普將於8日與烏克蘭總統澤倫斯基會談，重點討論如何終結烏克蘭戰爭。官員並表示，川普對盡快停止戰事有明顯緊迫感。
白宮表示，川普抵達峰會後，將先與東道主土耳其總統厄多安會面，之後也會見敘利亞總統夏拉，並預計舉行記者會對外說明會談情況。
官員表示，川普將親自敦促北約盟國提高國防開支，並在峰會期間宣布總值數十億美元的國防相關協議。歐洲方面則盼望峰會能在緊繃的跨大西洋關係下順利進行。
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