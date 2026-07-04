川普政府撤銷入籍行動升溫 六周33名歸化公民遭聯邦起訴 涉虛假身分等

報告顯示，過去聯邦政府平均每月提出不到一宗撤銷入籍訴訟，但2026年5月單月已提出至少15宗，6月截至12日又提出18宗。 (記者高雲兒製圖)

雪城大學交易紀錄存取中心(TRAC)近日發布報告指出，川普 政府近期大幅增加撤銷入籍(denaturalization)民事訴訟，尋求撤銷部分歸化公民的美國公民 身分。報告顯示，過去聯邦政府 平均每月提出不到一宗撤銷入籍訴訟，但2026年5月單月已提出至少15宗，6月截至12日又提出18宗，短短約六周已有33名歸化公民遭聯邦起訴。

撤銷入籍是指聯邦政府透過民事訴訟，要求法院撤銷個人已取得的美國國籍。這類案件通常涉及政府指控當事人在申請綠卡或入籍時隱瞞重要事實、使用虛假身分，或未披露過去犯罪、移民違規等情況。一旦入籍被撤銷，當事人可能失去美國公民身分，部分情況下還可能面臨遣返程序。

從少見案件變執法重點

TRAC統計，從2008年至2026年6月12日，聯邦法院共確認166宗撤銷入籍民事訴訟。報告指出，此類案件過去相當少見，拜登政府時期平均每年不到四宗；2025年全年也僅有八宗。但從今年5月開始，案件數量突然上升，顯示撤銷入籍正重新成為聯邦移民執法重點。

報告指出，目前已公開或可查明理由的案件中，多數涉及較嚴重問題，包括虛假身分或移民欺詐、兒童性犯罪、毒品販運、恐怖主義、洗錢、醫療欺詐、槍枝販運等。在TRAC掌握具體依據的62宗案件中，虛假身分或移民欺詐是最常見的撤銷入籍理由，在今年5月及6月新增案件中也仍是主要類別。

不過，報告也提醒，外界關注的不只是現有案件本身，而是撤銷入籍的依據是否可能被進一步擴大。TRAC指出，入籍申請表曾要求申請人回答是否曾犯下未被逮捕或定罪的違法行為；若政府採取較寬泛解釋，一些輕微違規也可能引發風險。報告舉例，在部分司法管轄區，超速、未牽狗繩或無證釣魚等行為，也可能被歸類為違法或犯罪，因此未來政府如何使用相關依據，仍需密切觀察。

虛假身分與舊指紋紀錄受查

TRAC表示，目前5月和6月已審閱的撤銷入籍案件，似乎主要涉及足以支持政府提起訴訟的較嚴重行為；但隨著政府已宣布正在審查一長串潛在案件，移民法律界擔心，未來較輕微或非刑事性質的行為，也可能被納入新一波撤銷入籍行動。

報告指出，當前撤銷入籍行動可追溯至歐巴馬政府時期啟動的「Janus行動」（Operation Janus）。當時國土安全部發現，有部分曾被遞解、驅逐或有犯罪紀錄的人，使用不同身分取得移民福利或入籍。之後，政府推動歷史指紋紀錄數位化，發現過去一些紙本指紋資料未被納入電子系統，導致移民機構在入籍審查時未能比對到相關紀錄。

根據報告，國土安全部督察長過去曾發現數百至數千名涉及多重身分或舊有指紋紀錄問題的入籍個案。川普第一任期內，政府曾加強相關審查，但此類案件自2019年後下降，部分原因可能與新冠疫情及移民機構經費壓力有關。

今年6月部分新案件也顯示，政府可能正在重新翻查舊移民紀錄。有些案件中，指紋專家比對後認定，同一個人曾用不同名字或身分申請過移民身份。TRAC指出，這可能代表聯邦政府已恢復審查那些過去因紙本指紋沒有數位化、當年未被系統查出的舊案。隨著司法部把撤銷入籍列為重點，加上舊指紋紀錄審查重新啟動，未來相關案件可能還會繼續增加。