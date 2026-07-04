川普關注哈米尼國葬 稱喪禮期間美伊不會交火

川普總統抵達馬州安德魯基地。(路透)

美國總統川普 今天向新聞網站Axios表示，他正密切關注伊朗已故最高領袖哈米尼 的喪禮，並稱雙方在此期間不會互相開火，且兩國將待葬禮結束後繼續談判。

美國與以色列 於2月底聯手對伊朗開戰，哈米尼（Ali Khamenei）在戰爭首日死於空襲。

Axios報導，川普（Donald Trump）稱伊朗人「正懇求達成協議」，不過美伊雙方決定暫停談判一周，待哈米尼的喪禮及相關儀式結束後再繼續會談。

川普指出，美伊兩國這段期間不會互相開火。

他說：「他們全都聚集在那裡。只要一發（就能把他們全部解決），但我們不會這麼做，因為這樣就沒人能跟我們談判了。」

川普也提到，看到一些伊朗民眾在喪禮上哭泣令他感到驚訝，因為他以為大家都討厭哈米尼。他思索片刻後說：「或許那是假哭。」

川普還告訴Axios，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）向他提出在白宮會晤的請求，且會面最快可能於下周、他自北大西洋公約組織（NATO）峰會返美後舉行。

北約峰會將於本月7日至8日在土耳其召開，川普預計出席。

川普受訪時強調，他與內唐亞胡相處融洽，內唐亞胡「知道誰才是老大」。

以色列總理辦公室表示，內唐亞胡昨天曾致電川普，祝賀美國獨立250周年。

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