台積電發威 台增設駐鳳凰城辦事處 焦國恩擬出任處長

台積電赴美設廠帶動大量台灣工程師與供應鏈進駐亞利桑納州，台灣外交部籌備在當地新設辦事處，服務當地僑民，首任處長擬由焦國恩出任。（中央社）

中華民國外交部發布新聞稿表示，為強化服務我國在美台商及僑民，並促進雙向投資，決定在美國亞利桑納州鳳凰城設立「駐鳳凰城台北經濟文化辦事處」，目前各項籌備工作正進行中。據了解，第一任的鳳凰城經文處長將由現任外交部長林佳龍辦公室主任焦國恩出任。

焦國恩的雙胞胎弟弟焦國佑現任北美司副司長，是罕見的兄弟檔。

駐鳳凰城辦事處成立後，未來台灣在美國館處數量將達14處，包括現有的華府 、紐約、波士頓 、舊金山、洛杉磯、亞特蘭大、西雅圖、休士頓、芝加哥、檀香山、丹佛、邁阿密及關島。

台積電 2022年底赴亞利桑納設廠，並數度擴大投資規模。台外交部長林佳龍早早透露，考慮在亞利桑納州設立新辦事處。

外交部指出，鳳凰城為亞利桑納州首府，也是美國西南部快速發展的重要城市；隨著台灣半導體及相關供應鏈廠商陸續赴當地擴大投資，鳳凰城已逐步形成具規模且富戰略意義的科技產業聚落，成為台美攜手打造可信賴、高韌性科技產業鏈的重要基地。

新聞稿指出，考量台美高科技產業合作新布局、亞利桑納州及周邊地區台商與僑民人數增加，以及台灣與美國各州、市政府互動日益密切，決定在鳳凰城新設辦事處；未來駐鳳凰城辦事處將有助強化台灣與亞利桑納州及鳳凰城市政府的聯繫，及時回應台商投資及營運需求，並促進雙方在經貿、科技、供應鏈、文教及人民交流等領域的合作。

中華航空去年底已開航台北直飛鳳凰城航線，每周三班。

據報導，台積電的亞利桑納廠至少3000名工程師，很多來自台灣，也已自成一個台灣聚落。

川普總統近日不斷談到晶片，川普表示台積電在亞利桑納州廠將擴增一倍，川普也自稱在他卸任前，美國晶片的全球市占率會有40%到60%，台積電對此並不評論；川普對於占比的說法也不斷出現變化。