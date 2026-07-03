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賀獨立→ 變對立 這些人憂彷彿川普個人秀

編譯廖振堯／即時報導
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川普總統1日在北達科他州向民眾手致意。(路透)
川普總統1日在北達科他州向民眾手致意。(路透)

建國250周年全國慶典最引人注目的部分，似乎是一系列由白宮主導、並以川普總統為中心的活動；這原本可能是讓美國重新團結的機會，歷史學家、政治領袖等則擔心現在變得過度圍繞川普本人，最終只會成為全國政治中另一個引發對立的事件。

華盛頓郵報報導，川普透過行政命令成立、親自擔任主席的總統工作小組推動了多項計畫。為紀念建國250周年發行的金色紀念幣上將印有川普的肖像，他嚴肅的面容也將出現在紀念版護照，政府官員亦正推動發行印有總統肖像的250元鈔票。而在川普80歲生日、6月14日當天，白宮草坪也被改造成一座擂台，舉辦了一場UFC格鬥賽。

川普去年慶祝陸軍建軍250周年活動時也出現類似情況，紀念日恰巧落在他的生日，動員數千名士兵的大型閱兵引發批評，各界指責川普其實是為自己慶祝而非陸軍。

這些活動只是整體慶祝工作的一部分，其他許多項目由跨黨派團體與州級組織負責籌辦，重點放在教育、地方歷史、公民參與。然而白宮支持的活動規模更大、更集中，且擁有明確定位，皆是為了服務川普及其政治議程。

這種趨勢最終導致許多藝人退出「偉哉美國博覽會」(The Great American State Fair)，他們表示先前並不知道該活動與川普有如此密切的關聯。川普則回應稱他會親自擔任活動主角，因為他有「世界第一吸引力，比貓王(Elvis Presley)全盛時期還能吸引更多觀眾，而且還不用拿吉他」。

前共和黨全國黨部官員皮特尼(John Pitney)表示，建國周年是慶祝獨立宣言，而不是任何一位總統；今年1月一場有關建國250周年紀念活動的國會聽證會上，加州民主黨聯邦眾議員霍夫曼(Jared Huffman)批川普試圖「奪走慶典並改寫歷史」。

白宮以及部分人士為川普辯護，指UFC賽事由私人捐款資助，而非納稅人買單，而且川普也協助許多活動募款，規畫較偏重歷史教育的項目，像是六輛巡迴全國的「自由卡車」(Freedom Trucks)，將革命與建國時代的展覽帶到各地社區。一位熟悉川普想法的消息人士透露，川普最初認為紀念活動不夠盛大，因此上任不久後便試圖擴大活動規模，他也淡化了外界批評，稱不管是兩黨的哪一位總統都會在此類活動中扮演關鍵角色。

在華府舉行的美國州博覽會上，一名遊客在國家廣場觀看飛行表演。(路透)
在華府舉行的美國州博覽會上，一名遊客在國家廣場觀看飛行表演。(路透)

精華 FAQ

  • 因為白宮主導的多項活動都以川普為中心，包括紀念幣、護照、鈔票設計與UFC賽事，讓外界認為慶典焦點已從建國歷史轉向總統個人形象。

  • 最受爭議的是印有川普肖像的金幣、紀念護照與250元鈔票構想，以及在他生日當天於白宮草坪舉辦UFC格鬥賽，這些安排都被視為個人化操作。

  • 白宮強調UFC賽事由私人捐款支應，且川普也協助其他歷史教育計畫募款；川普本人則表示自己有強大號召力，並淡化外界對其主導慶典的質疑。

華盛頓郵報 川普 白宮

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