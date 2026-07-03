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川普AI生成影片扮醫師 批一票名人患反川症候群

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川普AI生成影片扮醫師 批一票名人患反川症候群

中央社華盛頓3日綜合外電報導
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美國總統川普。（美聯社）
美國總統川普。（美聯社）

美國總統川普近日在社群媒體發布一支人工智慧（AI）生成影片，其中川普扮醫師抨擊若干對他有異議的重量級知名人士，稱他們患有所謂的「盲目反川普症候群」。

美國影劇新聞媒體「綜藝」（Variety）報導，川普（Donald Trump）1日深夜上傳一支AI生成影片在自家社群平台「真實社群」（Truth Social），他以「川普醫生」之姿現身，語氣模仿藥品廣告，稱已對盲目反川普症候群（Trump Derangement Syndrome，TDS）患者「擬定治療計畫」。

影片隨後展示喜劇女演員蘿西歐唐納（Rosie O'Donnell）、ABC節目「觀點」（The View）共同主持人琥碧戈柏（Whoopi Goldberg）以及老牌影星勞勃狄尼洛（Robert De Niro）自述患有TDS的虛假證詞。

連AI生成的好萊塢女星茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）、男星約翰李古查摩（John Leguizamo），以及艾德華諾頓（Edward Norton）也成了假想TDS患者。

川普似乎認為TDS是醫學上實際存在的疾病，他5月在白宮一場活動中表示，「我聽說這其實是一種疾病」。

影片中，假的勞勃狄尼洛說：「我根本沒意識到這對我的人生影響多深。我的工作（邀約）減少，我幾乎認不出自己是誰。我真的需要幫助。我食不下嚥、睡不著覺，時常處於發怒狀態。我讓身邊每個人都很痛苦。」

AI生成的茱莉亞羅勃茲指出，「過去2年我感覺自己好像老化20歲」，還說她開始擔心「自己的未來」。

如何治好TDS？「川普醫生」在影片結尾建議：「關掉假新聞，然後祈禱。如果你感到焦慮，像我一樣喝杯健怡可樂，你將會發現生活出現明顯轉變。」

精華 FAQ

  • 影片主要針對對川普持批評或反對立場的知名人士，將他們包裝成罹患「盲目反川普症候群」的患者，以誇張手法嘲諷其政治立場。

  • 影片把蘿西歐唐納、琥碧戈柏、勞勃狄尼洛、茱莉亞羅勃茲、約翰李古查摩與艾德華諾頓等人，做成自述患有TDS的虛假畫面。

  • 他以「川普醫生」口吻建議觀眾關掉假新聞、轉而祈禱，若仍感焦慮則喝一杯健怡可樂，並宣稱生活會因此出現明顯改變。

好萊塢 白宮 川普

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