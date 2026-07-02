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美中外長通話 美國務院：討論建設性戰略穩定關係的重要性

記者陳熙文／華盛頓即時報導
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美國國務卿魯比歐（左）與中國外交部長王毅。路透檔案照
美國國務卿魯比歐（左）與中國外交部長王毅。路透檔案照

美國國務卿魯比歐日前與中共政治局委員兼外長王毅通話，美國國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）2日表示，雙方討論到美中建立一個建設性戰略穩定關係的重要性。

據新華社報導，王毅6月30日同魯比歐通電話時表示，今年五月，中國國家主席習近平同美國總統川普在北京達成構建「中美建設性戰略穩定關係」等一系列重要共識，為未來三年乃至更長時間的中美關係作出戰略指引、明確發展方向。

王毅強調，構建建設性戰略穩定關係是兩國民心所向、國際社會所盼，也是中美根本利益之所繫。「雙方應排除干擾，克服障礙，沿著這一正確方向堅定走下去」。

王毅指出，雙方應始終秉持平等、尊重、互惠的精神，將兩國元首的重要共識轉化為具體的政策和切實的舉措。他提到，構建建設性戰略穩定關係不是一句口號，「需要付諸行動，相向而行，久久為功」。為此，雙方要拉長合作清單，打造更多「積極議程」，同時壓縮問題清單，管控各種風險隱患。

針對兩岸議題，王毅則強調說，「台灣問題牽一髮動全身，希望美方務必慎之又慎對待涉台事務」。

皮戈特2日證實美中外長通話，並指出，魯比歐與中方討論到雙方基於公平和互惠的精神，建立一個「建設性戰略穩定關係」（a constructive relationship of strategic stability）的重要性，正如由川普所概述的那樣。皮戈特在國務院的聲明中沒有提到台灣，但在美中雙邊關係的用詞上與中方一致。

精華 FAQ

  • 通話核心是美中如何建立一個建設性、戰略穩定的關係。美國務院表示，魯比歐與王毅討論了雙方在公平互惠精神下推動關係穩定的重要性。

  • 王毅表示，習近平與川普五月已就中美建設性戰略穩定關係形成重要共識，並稱這將為未來三年甚至更長時間的雙邊關係提供方向。

  • 王毅指出台灣問題牽一髮動全身，強調希望美方務必慎之又慎處理涉台事務，避免影響整體中美關係與風險管控。

國務院 王毅 魯比歐

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