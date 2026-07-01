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7月4日慶典人潮恐讓川普失望 白宮內部愈來愈焦慮

記者顏伶如／即時報導
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川普總統期待7月4日將在華府國家廣場(National Mall)舉行的建國25...
川普總統期待7月4日將在華府國家廣場(National Mall)舉行的建國250周年慶典成為「任何國家都不曾見過的令人難忘生日派對」。（路透）

CNN報導，川普總統把7月4日將在華府國家廣場(National Mall)舉行的建國250周年慶典描述為「任何國家都不曾見過的令人難忘生日派對」，但白宮內部對於究竟有多少群眾參加的焦慮感與日俱增。消息人士說，川普上周在國家廣場發表競選風格十足的演說，結果因為人潮不夠踴躍而震怒。

為了配合建國250周年慶祝活動，為期16天的「偉大美國嘉年華會」(Great American State Fair)6月下旬在延伸2哩的華府市中心區路段登場，有幾天出現群眾稀疏的景象。隨著維安措施趨嚴、氣溫突破華氏100度以及行程要一路持續到4日深夜的安排，讓白宮官員頗有壓力。一名官員私下抱怨「不明白為什麼要拖到那麼晚」、「想不通到底誰會覺得這是好主意」。

原本同意參加上周嘉年華會演出的某些藝人因為擔心政治對立氛圍而退出，川普則宣布活動由自己擔綱，上台後發表大約30分鐘演說，大部分內容是宣揚政績以及政府領導下讓美國得以復興。

報導指出，川普起先不知道現場人數多少，直到看到一張空拍照顯示觀眾只聚集在舞台周圍，其餘大片草地則人煙稀少。

知情人士說，川普看到空拍照後大怒，多名曾經在社群網站發布照片的白宮官員則紛紛刪除貼文。

川普核心圈內出現為何沒有採取更多措施以確保人潮到場的質疑聲音，一名接近白宮的消息人士談到人潮冷清問題時說，錯誤在於沒有去刺激出場率，只存在「準備好了就會有人來」的盲目心態，結果就是失敗。

消息人士指出，為確保川普7月4日演講現場坐滿，舞台正前方的觀眾席將憑票入場，但因為門票是免費的，官員擔心屆時可能有大批報名民眾缺席。

CNN報導，「偉大美國嘉年華會」各州攤位品質參差不齊。亞利桑納州與德州的展館推出沉浸式沙漠步道、阿拉莫(Alamo)複製品、宇宙飛船、鄉村酒吧等精心設計，排隊人龍一路延伸到門外。不過，某些州因為財務有限而拒絕派代表團參加，攤位基本上空蕩蕩。

精華 FAQ

  • 川普把國家廣場的建國250周年慶典形容為「任何國家都不曾見過的令人難忘生日派對」，希望藉此展現盛大氣勢，凸顯自己主導下的美國復興形象。

  • 因為上周活動已出現人潮稀疏，川普看到空拍照後震怒；加上高溫、維安趨嚴、行程拖到深夜，官員擔心7月4日現場仍會冷清。

  • 亞利桑那與德州展館布置精緻、排隊踴躍，但部分州因經費不足未派團參加，攤位空蕩；原本受邀藝人也因政治氣氛而退出。

白宮 川普 華府

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