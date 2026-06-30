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黃金德後裔稱曾祖父挺身改變歷史 出生公民權已150年

記者顏伶如／即時報導
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紐約時報報導，1898年重大判例「美國訴黃金德案」(United States v. Wong Kim Ark)主角黃金德的直系後裔黃珊卓(Sandra Wong，音譯)30日受訪時說，對於最高法院裁決結果感到欣喜萬分，也覺得如釋重負。她說：「你在這裡出生，就屬於這裡。我們擁有這項權力已經150年了。」

黃金德(Wong Kim Ark)1870年出生於舊金山唐人街。1882年「排華法案」通過後，黃金德隨家人返回中國，後來受到高薪前景吸引而想要返回美國，1895年遭到拒絕入境。年僅24歲的黃金德對美國政府提告時，是留著長辮子的唐人街廚師。

最高法院根據憲法第14修正案，1898年在「美國訴黃金德案」裁定舊金山出生的華裔移民之子黃金德是美國公民，成為具有指標意義的出生公民權重大判例。

黃珊卓說，曾祖父黃金德從來沒想過要成為一個象徵，「可是他為了追求正義挺身而出，結果改變了歷史」。

黃珊卓的弟弟黃諾曼(Norman Wong，音譯)則說，黃金德遺留精神以及最高法院30日裁決，可以讓人得到一個意義更深遠的教訓。他說：「所有美國人都必須為自己的權利挺身而出。」

黃諾曼說：「如果這項作法沒有公然違背憲法，今天的最高法院就會做出不同的裁決。很遺憾，我們有一位領導人希望把美國塑造成符合他個人形象的國家，但那並不是我們應該成為的樣子，應該是他去遵循我們人民所信奉的價值。」

提到此案是由台灣移民後代王德棻辯護時，黃諾曼表示：「某種程度上，這個結果其實讓人覺得蠻欣慰的，尤其對華裔美國人而言，因為他們一直站在這波反亞裔仇恨浪潮的最前線。」

今年4月在最高法院言詞辯論庭為出生公民權辯護的美國民權聯盟(ACLU)律師王德棻(Cecillia Wang)，對判決表示欣慰。她在聲明寫道：「總統不能透過行政命令更改憲法，憲法對屬地出生公民權的保障屹立不搖。」她說，美國的基本承諾再次獲得確認，「在這裡出生，就是公民」。

但是保守派智庫「傳統基金會」(Heritage Foundation)會長羅凱文(Kevin Roberts)在社群媒體X發文表示，最高法院裁決是「對公眾的嚴重背叛」。他表示：「如今已到了時候應該透過憲法修正案來糾正這種不公平。」

哈佛法學院畢業的共和黨籍佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)發表聲明說，最高法院裁決表明公民權要賦予生育旅遊者與非法居留者所生兒女，不管怎麼看都是「一大挫敗」，必須透過憲法修正案或未來的法院來推翻。

精華 FAQ

  • 黃珊卓表示對結果欣喜且如釋重負，認為出生在美國就屬於美國，並強調這項權利已延續150年，顯示她把裁決視為對既有憲政傳統的再確認。

  • 因最高法院在1898年依憲法第十四修正案裁定，舊金山出生的華裔移民之子黃金德屬美國公民，從而確立屬地出生公民權，成為後世沿用的重要憲法基礎。

  • 傳統基金會會長羅凱文稱裁決是對公眾的嚴重背叛，主張以修憲糾正；佛州州長德桑提斯也認為此舉對出生旅遊者與非法居留者子女不利，應尋求推翻。

舊金山 紐約時報 美國公民

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