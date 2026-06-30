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最高院維持出生公民權 川普「恭喜」習近平獲勝

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美最高法院維持出生公民權 川普「恭喜」習近平獲勝

記者陳熙文／華盛頓即時報導
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美國總統川普主張大幅限縮出生公民權適用範圍，希望藉由重新定義第14修正案終結屬地...
美國總統川普主張大幅限縮出生公民權適用範圍，希望藉由重新定義第14修正案終結屬地主義公民權。路透

美國聯邦最高法院30日針對「出生公民權」做出裁決，9位大法官以6比3的票數支持美國憲法第14修正案的規定，維持出生公民權；美國總統川普30日發文「恭喜」中國國家主席習近平和中國獲得勝利。

川普去年上台後簽署行政命令終止無條件的出生公民權，否決非法移民和過境訪客的下一代在美國出生時自動取得公民權的資格，形同挑戰美國憲法第14修正案；不過，最高法院去年底受理此案，在今年4月1日舉行口頭辯論之後，於6月30日做出裁決，維持出生公民權。

川普過去多次表達對出生公民權的不滿，認為出生公民權當初是為了讓黑奴的後代取得公民權，而不是讓中國億萬富翁的後代花錢來取得公民權。

在出生公民權的討論中，川普政府強調非法移民和「生育訪客」系統性濫用無限制出生公民權，讓出生兒的父母也獲得美國合法居留，同時也詬病大量中國公民赴美產子的「生育旅遊」。

川普30日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，他希望恭喜習近平和中國，在出生公民權上取得勝利。

▲ 來源：TruthSocial＠realDonaldTrump（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

習近平 川普 出生公民權

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