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川普取消出生公民權行政命令 遭最高法院推翻

川普取消出生公民權行政命令 遭最高法院推翻

記者顏伶如／即時報導
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抗議民眾聚集在最高法院外，等待「川普訴芭芭拉案」言詞辯論庭開庭。(歐新社資料照)
抗議民眾聚集在最高法院外，等待「川普訴芭芭拉案」言詞辯論庭開庭。(歐新社資料照)

最高法院30日以6票對3票表決結果，推翻了川普總統二度執政上台首天簽署的取消出生公民權(birthright citizenship)行政命令，美國長久以來秉持的屬地主義公民權獲得大法官確認，也就是憲法保障幾乎所有在美國國土出生的兒童都是美國公民

多數意見書由首席大法官羅伯茲(John G. Roberts Jr.)撰寫，加入多數意見決包括包括三位自由派大法官凱根(Elena Kagan)、薩多馬友(Sonia Sotomayor)、傑克森(Ketanji Brown Jackson)以及保守派大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)、巴瑞特(Amy Coney Barrett)。卡瓦諾單獨撰寫了協同意見書。三位保守派大法官保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)、艾里托(Samuel Alito)、戈薩奇(Neil Gorsuch)持不同意見。

羅伯茲在意見書寫道，憲法第14修正案國籍條款保障任何在美國領土出生的人自動獲得美國國籍的權利，只要他們「受其管轄」(subject to the jurisdiction thereof)。

對於川普政府主張非法移民與持有臨時簽證外國人不在「受其管轄」適用範圍，羅伯茲在意見書反駁指出，憲法條款字面意義非常清晰且毫無模糊空間(unambiguous)，並未將父母的「合法」或「臨時」身分列為限制孩子取得公民權的條件。

川普希望限縮無證移民、臨時合法居留外國人在美生下兒女自動成為美國公民的權利，最高法院裁決對川普政策造成巨大衝擊。取消出生公民權的行政命令雖然從一開始就遭到法律質疑，但曾是川普施政議題的核心部分。

川普行政命令以150多年不曾見過的手段，企圖從根本層面重新界定誰是美國人。根據行政命令，在美國非法居留或持工作、旅遊、留學、人道主義等臨時簽證外籍人士在美國生下的孩子，不能自動獲得公民權。

湯瑪斯在長達91頁的不同意見書寫道，大法官同僚的裁決「貶低」(devalues)第14修正案起草者當初理解的公民身分價值。

艾里托也發表不同意見書指出，大法官同僚犯下「嚴重錯誤」，判決結果「保留了非法進入或滯留這個國家的強大誘因」。

由於受到訴訟挑戰，取消出生公民權的行政命令頒布之後，從來未曾生效。行政命令遭到多個聯邦法院擋下，理由是牴觸1868年通過的憲法第14修正案。

第14修正案寫道「所有在美國出生並受其管轄的人都是公民」，保障所有在美國出生者的公民權，僅有少數例外，如外國外交官子女以及入侵軍隊所生子女。

最高法院在1898年具有里程碑意義的重大判例「美國訴黃金德案」(United States v. Wong Kim Ark)當中，裁定舊金山出生的華裔移民之子黃金德是美國公民。

川普政府對聯邦法院裁決提出上訴，並主張第14修正案的公民條款遭到誤解一個多世紀。川普政府表示，修正案起草者從來沒有打算讓公民權延伸到適用於非法居留者在美國生下的兒女。

川普則進一步指出，限縮屬地主義出生公民權對於防止對專門跑到美國生孩子的「生育旅遊」(birth tourism)有其必要。

對於限縮出生公民權議題，川普個人投入大量關注。2024年大選期間，川普移民政見主軸便是縮減屬地主義出生公民權。

今年4月最高法院召開言詞辯論庭時，川普親自到場，成為史上第一位出席最高法院言詞辯論庭的現任總統。

代表聯邦政府在最高法院打官司的司法部訟務次長(Solicitor General)沙爾(D. John Sauer)在言詞辯論庭上對大法官指出，對所有人授予屬地主義出生公民權，將成為吸引非法移民與「生育旅遊」前來的磁鐵。

沙爾表示，對美國公民政策鑽法律漏洞的移民破壞法治。他說：「我們現在處於一個全新的世界，是一個只要搭趟飛機，全球80億人就能讓孩子成為美國公民的世界。」

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

精華 FAQ

  • 多數大法官認為，第十四修正案文字清楚，凡在美國領土出生且受其管轄者即為公民，並未因父母是否為非法移民或持臨時簽證而例外，因此行政命令違憲。

  • 判決等於阻止川普以行政命令限縮出生公民權，讓無證移民與臨時簽證持有者在美出生子女仍可取得國籍，也削弱其以反制生育旅遊為名的核心移民主張。

  • 湯瑪斯、艾里托與戈薩奇主張，多數意見低估了第十四修正案原始理解，並認為這項判決會繼續吸引非法入境與逾期滯留，增加制度上的誘因。

川普 美國公民 大法官

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