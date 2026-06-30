川普本周首搭卡達致贈專機 外界憂安全疑慮

這架VC-25B「Bridge」專機由卡達贈送的波音747-8客機改裝而成，19日停放在馬里蘭州安德魯斯聯合基地，未來將作為臨時空軍一號使用。(路透)

白宮 今天表示，美國總統川普 （Donald Trump）本周將首度搭乘卡達致贈的新空軍一號（Air Force One），外界質疑恐涉道德、憲法及安全疑慮。

根據法新社報導，白宮一名官員指出，川普7月1日將搭乘這架專機前往北達科他州（North Dakota），出席美國獨立250周年慶祝活動。

川普本月稍早公開這架飛機時，稱讚卡達這個波斯灣阿拉伯國家「非常友善」，並感謝卡達提供這架該國元首座機改裝的波音 747客機。

身為億萬富豪的川普，自第一任期起便熱衷於汰換現役老舊的空軍一號專機，並親自挑選新飛機的紅、白、藍塗裝。

不過，批評人士對卡達這類外國政府饋贈價值高達數億美元的飛機一事，提出一連串道德、憲法和安全相關疑慮。

美國憲法禁止總統及其他公職人員，在未經國會同意的情況下，接受任何國王、王子或外國政府所贈與的「任何禮物、薪酬、職務或頭銜」。

川普政府表示，這架飛機是直接贈與美國五角大廈；但政府又表示，這架飛機最終將捐贈給川普總統圖書館，而引發更多疑慮。

這架卡達贈送的專機預定作為過渡性替代方案，直到波音公司（Boeing）交付兩架新747-8，供作總統專機之用。這項總統專機計畫飽受交付延宕與成本超支問題困擾。