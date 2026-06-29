最高法院拒絕推翻川普遭女作家提告性侵並定罪的裁決結果

專欄作家卡洛爾（E. Jean Carroll）指控1990年代遭到房地產大亨川普性侵。（路透）

專欄作家卡洛爾(E. Jean Carroll)指控1990年代遭到房地產大亨川普 性侵，紐約聯邦陪審團2023年裁定川普總統賠償500萬元。川普駁斥性侵指控並反批卡洛爾造謠，卡洛爾對川普提告誹謗並求償1200萬元，曼哈頓陪審團2024年裁定川普賠償8330萬元。川普對於性侵民事官司提出上訴，最高法院29日裁定維持原判。

大法官 的裁決公告並未附帶任何說明，也沒有任何大法官提出不同意見的紀錄。

卡洛爾對川普提出的誹謗訴訟，最後也可能上訴到最高法院。

紐約時報 分析，最高法院的裁決對川普來說堪稱一大打擊，意味著川普想要推翻紐約聯邦陪審團2023年的裁決結果，法律上訴途徑已經終結。陪審團成員一致認為，卡洛爾充分證明1990年代在紐約第五大道波道夫古德曼百貨公司(Bergdorf Goodman)試衣間遭房地產大亨川普性侵。

陪審團同時認定，川普在社群媒體發文指稱卡洛爾提告是「徹頭徹尾的騙局」、「一場欺騙加說謊」已經構成誹謗。

2024年12月，三名法官組成的聯邦上訴法院審議庭裁定維持陪審團判決。法官指出，川普未能證明開庭期間的出示證據傷害他獲得公平審判的權利。川普後來請求大法官介入，並稱初審法院犯下錯誤。

川普辯護律師團將卡洛爾在性侵案中提交的證據描述為「已有數十年歷史、未經證實而且不相關的指控」。律師團向最高法院指出，如果大法官沒有介入，對於初審法院犯下錯誤未予糾正，未來在民事、刑事訴訟中將大量出現相同錯誤。

卡洛爾律師則請求大法官駁回川普上訴。律師指出，當提交給法院的問題與下級法院裁決無關時，最高法院通常拒絕受理，「本案的狀況正是如此」。