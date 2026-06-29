最高法院拒絕推翻川普遭女作家提告性侵並定罪的裁決結果
專欄作家卡洛爾(E. Jean Carroll)指控1990年代遭到房地產大亨川普性侵，紐約聯邦陪審團2023年裁定川普總統賠償500萬元。川普駁斥性侵指控並反批卡洛爾造謠，卡洛爾對川普提告誹謗並求償1200萬元，曼哈頓陪審團2024年裁定川普賠償8330萬元。川普對於性侵民事官司提出上訴，最高法院29日裁定維持原判。
大法官的裁決公告並未附帶任何說明，也沒有任何大法官提出不同意見的紀錄。
卡洛爾對川普提出的誹謗訴訟，最後也可能上訴到最高法院。
紐約時報分析，最高法院的裁決對川普來說堪稱一大打擊，意味著川普想要推翻紐約聯邦陪審團2023年的裁決結果，法律上訴途徑已經終結。陪審團成員一致認為，卡洛爾充分證明1990年代在紐約第五大道波道夫古德曼百貨公司(Bergdorf Goodman)試衣間遭房地產大亨川普性侵。
陪審團同時認定，川普在社群媒體發文指稱卡洛爾提告是「徹頭徹尾的騙局」、「一場欺騙加說謊」已經構成誹謗。
2024年12月，三名法官組成的聯邦上訴法院審議庭裁定維持陪審團判決。法官指出，川普未能證明開庭期間的出示證據傷害他獲得公平審判的權利。川普後來請求大法官介入，並稱初審法院犯下錯誤。
川普辯護律師團將卡洛爾在性侵案中提交的證據描述為「已有數十年歷史、未經證實而且不相關的指控」。律師團向最高法院指出，如果大法官沒有介入，對於初審法院犯下錯誤未予糾正，未來在民事、刑事訴訟中將大量出現相同錯誤。
卡洛爾律師則請求大法官駁回川普上訴。律師指出，當提交給法院的問題與下級法院裁決無關時，最高法院通常拒絕受理，「本案的狀況正是如此」。
最高法院29日裁定不受理川普的上訴，等同維持紐約聯邦陪審團2023年的性侵案判決，以及後續聯邦上訴法院確認的結果。 陪審團認定川普在1990年代性侵卡洛爾，並在他於社群平台稱指控是騙局後，另判他構成誹謗，合計賠償金額達數千萬美元。 川普律師主張初審有錯且若不糾正恐影響未來訴訟；卡洛爾律師則要求駁回，認為川普提出的問題與下級法院裁決並不相符。
精華 FAQ
最高法院29日裁定不受理川普的上訴，等同維持紐約聯邦陪審團2023年的性侵案判決，以及後續聯邦上訴法院確認的結果。
陪審團認定川普在1990年代性侵卡洛爾，並在他於社群平台稱指控是騙局後，另判他構成誹謗，合計賠償金額達數千萬美元。
川普律師主張初審有錯且若不糾正恐影響未來訴訟；卡洛爾律師則要求駁回，認為川普提出的問題與下級法院裁決並不相符。
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