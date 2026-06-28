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川普發自己與歐巴馬年輕對比照 引網友熱議

中央社華盛頓28日綜合外電報導
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川普總統在社群媒體發文，分享他與前總統歐巴馬(右)年輕時的對比照。(截自Trum...
川普總統在社群媒體發文，分享他與前總統歐巴馬(右)年輕時的對比照。(截自Trump@Truth Social)

美國總統川普昨日在社群媒體發文，分享他與前總統歐巴馬年輕時的對比照，引發網友熱議。

「野獸日報」（The Daily Beast）報導，80歲的川普（Donald Trump）日前在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）並列呈現兩張照片。

一張是川普就讀紐約軍事學院（The New York Military Academy）時期的照片，一張是歐巴馬（Barack Obama）18歲在洛杉磯西方學院（Occidental College）就讀大一時的照片，嘴裡還叼著一根菸。

儘管川普將他的照片標為20歲拍攝，野獸日報指出，這張照片為紐約軍事學院1964年紀念冊的畢業照，當時川普年僅17歲。

這則貼文在網路上引起不少回應，有網友開玩笑說，歐巴馬的氣場在這張對比照中壓倒川普。

有網友稱歐巴馬看起來比較好相處，也有人指川普雖身穿軍校制服，但未曾服兵役。

根據野獸日報，川普曾5度獲准延期兵役，包括因腳部骨刺免在越戰期間服役，不過他確實曾就讀紐約軍事學院，這所寄宿學校位在紐約市以北約1小時車程處。

川普似乎不時會提起歐巴馬。美國有線電視新聞網（CNN）曾報導，歐巴馬於2017年卸任後，川普於2019年前10個月期間，每天平均提到歐巴馬1.8次。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 他在Truth Social並列分享自己與歐巴馬年輕時的照片，用來做對比，結果迅速引發大量網友回應與媒體關注。

  • 野獸日報指出，那張照片其實是紐約軍事學院1964年紀念冊的畢業照，拍攝時川普只有17歲，並非他標示的20歲。

  • 不少網友認為歐巴馬在照片中氣場更強、看起來較好相處，也有人提到川普雖穿軍校制服，卻並未真正服過兵役。

歐巴馬 川普 紐約市

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