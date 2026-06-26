黎巴嫩、以色列與美國簽署三方框架協議 為和平鋪路

美國與黎巴嫩、以色列在華府簽署一項三方框架協議，國務卿魯比歐（後排中）在簽署儀式上發言。（美聯社）

黎巴嫩 、以色列 與美國今天在華府簽署一項三方框架協議，為這兩個長期敵對的中東國家達成和平協議鋪平道路。

法新社報導，這項細節尚未公布的框架協議是歷經五輪會談後的成果，旨在結束雙方數十年來的敵對狀態，以及以色列與黎巴嫩武裝組織真主黨 （Hezbollah）數周來的戰鬥。

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）在簽署儀式上表示，這項協議「開始建立持久和平與安全的框架」，但他也強調「這只是開端中的開端，未來還有許多工作要做」。

黎巴嫩駐美大使穆阿瓦德（Nada Hamadeh Moawad）指出，這項協議「是恢復黎巴嫩主權與領土完整、確保永久且最終停止敵對行動，以及讓我國人民重返家園的第一步」。

以色列駐美大使萊特爾（Yechiel Leiter）表示，根據這項協議，「伊朗將被排除在外，真主黨也將退出，而以色列與黎巴嫩通往和平的道路則將開啟。」

儘管黎巴嫩、以色列與美國三方完成簽署，但以色列與真主黨今天都表明，雙方仍存在重大分歧。真主黨雖為黎巴嫩政府一部分，但仍保有不受國家控制的強大武裝力量。

真主黨領袖卡西姆（Naim Qassem）指出，以色列「除了全面撤出黎巴嫩每一寸土地之外別無選擇」，其部隊「必須無條件撤離」。

然而，以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）則稱，只要真主黨未解除武裝，以色列就沒有撤軍打算。

在美國施壓下，黎巴嫩與以色列官員今年4月開始在華府展開直接談判，雙方於4月17日宣布停火，但最終未能阻止戰火延續。

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