我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

范斯夫人極致砍價 50元孕婦裙只花了8.75元

簽諒解備忘錄後 美首襲伊朗…回應荷莫茲商船遇襲

黎巴嫩、以色列與美國簽署三方框架協議 為和平鋪路

中央社華盛頓26日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國與黎巴嫩、以色列在華府簽署一項三方框架協議，國務卿魯比歐（後排中）在簽署儀式...
美國與黎巴嫩、以色列在華府簽署一項三方框架協議，國務卿魯比歐（後排中）在簽署儀式上發言。（美聯社）

黎巴嫩以色列與美國今天在華府簽署一項三方框架協議，為這兩個長期敵對的中東國家達成和平協議鋪平道路。

法新社報導，這項細節尚未公布的框架協議是歷經五輪會談後的成果，旨在結束雙方數十年來的敵對狀態，以及以色列與黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）數周來的戰鬥。

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）在簽署儀式上表示，這項協議「開始建立持久和平與安全的框架」，但他也強調「這只是開端中的開端，未來還有許多工作要做」。

黎巴嫩駐美大使穆阿瓦德（Nada Hamadeh Moawad）指出，這項協議「是恢復黎巴嫩主權與領土完整、確保永久且最終停止敵對行動，以及讓我國人民重返家園的第一步」。

以色列駐美大使萊特爾（Yechiel Leiter）表示，根據這項協議，「伊朗將被排除在外，真主黨也將退出，而以色列與黎巴嫩通往和平的道路則將開啟。」

儘管黎巴嫩、以色列與美國三方完成簽署，但以色列與真主黨今天都表明，雙方仍存在重大分歧。真主黨雖為黎巴嫩政府一部分，但仍保有不受國家控制的強大武裝力量。

真主黨領袖卡西姆（Naim Qassem）指出，以色列「除了全面撤出黎巴嫩每一寸土地之外別無選擇」，其部隊「必須無條件撤離」。

然而，以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）則稱，只要真主黨未解除武裝，以色列就沒有撤軍打算。

在美國施壓下，黎巴嫩與以色列官員今年4月開始在華府展開直接談判，雙方於4月17日宣布停火，但最終未能阻止戰火延續。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 協議由黎巴嫩、以色列與美國在華府共同簽署，屬於三方框架性安排。其目標是推動後續談判，為雙方建立較長遠的和平與安全機制。

  • 協議主要希望結束黎以數十年的敵對狀態，也要處理以色列與真主黨近期的戰鬥。美方稱這只是開端，後續仍需大量細節協商。

  • 真主黨要求以軍全面撤出黎巴嫩，並稱必須無條件離開；以色列總理則表示，若真主黨不解除武裝，以色列沒有撤軍打算，雙方分歧仍深。

以色列 黎巴嫩 真主黨

上一則

川普：任何國家對美企課徵數位稅 將遭100%關稅反制

下一則

簽諒解備忘錄後 美軍首襲伊朗…回應荷莫茲商船遇襲

延伸閱讀

黎巴嫩戰火差點壞事…川普證實親自施壓以色列 真主黨同意停火

黎巴嫩戰火差點壞事…川普證實親自施壓以色列 真主黨同意停火

部分撤軍 以色列與黎巴嫩達成框架協議

部分撤軍 以色列與黎巴嫩達成框架協議
以色列防長重申：以軍不會從黎巴嫩南部撤出

以色列防長重申：以軍不會從黎巴嫩南部撤出
以色列總理宣示續駐守黎南 真主黨要求侵略者離開

以色列總理宣示續駐守黎南 真主黨要求侵略者離開

熱門新聞

加快平價住宅興建與供應的「21世紀住房之路法案」，川普取消簽署儀式。（美聯社）

參眾兩院壓倒性通過「住房法案」川普不簽 提1條件

2026-06-24 11:25
川普總統在22日父親節當天貼出一張照片，聲稱圖中神秘女郎是「好女兒」，引起網路大猜謎。(取自川普TruthSocial帳號)

她是誰？川普曬金髮女郎照片稱「好女兒」網友議論總統失智

2026-06-22 02:28
劉姓華人持綠卡入境美國，被移民官員認定為假釋犯要求遣返，最高法院23日裁定移民官員具有裁量權。圖片非當事人。（美聯社）

華人返美綠卡遭吊銷引發訴訟 最高院支持川普政府

2026-06-24 05:15
川普總統在馬里蘭州安德魯聯合基地視察由卡達贈送、未來將作為空軍一號（Air Force One）使用的VC-25B總統專機。（路透）

秀「空軍一號」新機 川普：今年將再次前往中國

2026-06-19 18:07
川普總統(左)與義大利總理梅洛尼在G7峰會場邊。(路透)

川普再批梅洛尼：現在才想重修舊好拉抬自己 謝了不用

2026-06-20 11:36
白宮副幕僚長米勒。（美聯社）

白宮副幕僚長米勒：想尋求庇護？美國已完全關閉大門

2026-06-26 09:13

超人氣

更多 >
「國會女股神」裴洛西最新持股曝光 重押這2檔股票

「國會女股神」裴洛西最新持股曝光 重押這2檔股票
北京「中國尊」遭小型飛機撞擊 飛機殘骸四散、傷亡未明

北京「中國尊」遭小型飛機撞擊 飛機殘骸四散、傷亡未明
空服員揭航空業暗黑文化 機師駕駛艙偷腥極樂生活曝光

空服員揭航空業暗黑文化 機師駕駛艙偷腥極樂生活曝光
畢業季 LinkedIn新研究：讀這科系最容易找到工作

畢業季 LinkedIn新研究：讀這科系最容易找到工作
白宮副幕僚長米勒：想尋求庇護？美國已完全關閉大門

白宮副幕僚長米勒：想尋求庇護？美國已完全關閉大門