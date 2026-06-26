美情治報告擬交國會 揭露習近平等中共政要財富細節

中國國家主席習近平。(路透)

「華盛頓時報」引述美國國家情報總監辦公室（ODNI）說法報導，美國情報機構正彙整一份報告準備遞交國會，將披露中國國家主席習近平 在內中共 政要新的財富細節。

根據「華盛頓時報」（The Washington Times），這份公開報告預計今年底前發布，這是按去年12月簽署生效的情報授權法案（Intelligence Authorization Act，IAA）要求而做；該法案是「國防授權法案」（National Defense Authorization Act，NDAA）其中一環。

ODNI發言人告訴華盛頓時報專欄「五角圈內」（Inside the Ring）：「我可以證實，ODNI正依據2026會計年度『情報授權法』積極撰寫這份報告。」

這將是美國情報單位第二次試圖揭露調查人員所指、中共政要持有的數十億美元隱藏財富。這些金融資產主要透過中間人士間接取得，並由其家屬持有，以掩飾中共領導層的驚人財富。不過，在習近平領導下，中共幹部反而被要求成為反資本主義鬥士。

根據規定，上周卸任的美國國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）、國務卿魯比歐（Marco Rubio）以及國防部 長赫塞斯（Pete Hegseth）必須合力撰寫這項報告，並於12月前在網路上發布。

報告內容除了須揭露習近平和中共中央政治局其他6名常委的個人財富、金融資產及商業利益外，還預計披露該局全體25名委員的隱藏財富細節，並舉證這些政要直接或間接持有或掌控的有形資產和金融資產，包括中國境內外的大量不動產，包括香港和澳門。

按照規定，所有「高價值個人資產」與商業資產，例如在中國境外持有的投資帳戶和金融帳戶，都必須納入報告。

法案其中一項關鍵條款要求情報分析家揭露所有「掩飾此類財富與資產所有權」的金融代理人、企業夥伴或其他實體，並以ODNI之前提交國會報告提到的「基準」資訊為依據。

這項報告必須以非機密形式在ODNI官網發布，法規指出，更詳細的研究可以包含在「機密附件」中。

中國駐美大使館發言人暫未回覆置評請求。