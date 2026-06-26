川普政府下令 內政部轄下機關不得公布國家公園死傷細節

優勝美地國家公園（Yosemite National Park）。示意圖（美聯社）

優勝美地國家公園(Yosemite National Park)20日發生一名23歲男子從600呎高瀑布墜落死亡的事件，但主管機關對於案件內容僅提供極少說明。根據華盛頓郵報 聯邦政府內部去年12月流傳的備忘錄，川普 政府下令內政部 轄下機關不得針對全國各地國家公園發生的死傷案件提供細節，包括國家公園管理局(National Park Service)人員在內。

華盛頓郵報報導，備忘錄寫道，若有死亡案件發生，只有「適當主管機關」(appropriate authorities)與公關部門協調並通知死者家屬之後，才能證實死亡消息；內政部轄下機關，包括國家公園管理局在內的員工，均不得對外證實發生於國家公園裡的死亡案件，也不能證實受傷案件的傷勢嚴重程度，只能說明傷者已被送走以及運送方式。

至於「適當主管機關」定義為何，備忘錄並未說明。報導指出，備忘錄規定相關人員證實消息時只能確認事件發生、大致地點，並表示主管單位正在處理。

內政部發言人25日對洛杉磯時報發表聲明說，指稱內政部企圖掩蓋消息的說詞是錯誤的，嚴重誤解內政部的指導規範。

優勝美地國家公園上周末發生年輕男子從瀑布墜落身亡的意外之後，優勝美地國家公園發言人僅對媒體確認事發日期、死者男子年齡，表示正在調查這起事件，「其他進一步訊息目前無法提供」。

加州紅杉國家公園(Sequoia National Park)19日發生17歲少女安德瑞亞‧蒙德拉貢(Andrea Diaz Mondragon)與家人出遊時滑倒墜入河中結果溺斃的事件，但內政部迄今尚未發布公開聲明。

20歲遊客費莉西亞‧高爾(Freesia Gaul)是優勝美地國家公園內華達瀑布(Nevada Fall)男子死亡事件的目擊者。救生員義工出身的她一度下水設法搶救而差點賠上性命，抓住路人伸出的樹枝才沒被沖走。

SFGATE新聞網站報導，高爾與朋友在瀑布最高處野餐時，目睹男子出事的整個經過，甚至拍到男子在水中掙扎想要對抗湍急水流的最後身影。死者身份證實為阿爾法洛(Josue Baires Alfaro)。