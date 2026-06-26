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白宮副幕僚長：想尋求庇護？美國已完全關閉大門

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白宮副幕僚長米勒：想尋求庇護？美國已完全關閉大門

記者顏伶如／即時報導
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白宮副幕僚長米勒。（美聯社）
白宮副幕僚長米勒。（美聯社）

最高法院兩大移民相關判決都對川普政府有利，華盛頓郵報報導，白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)在判決出爐後說：「對於想要尋求庇護的人，美國大門已經完全關閉。」米勒表示，在邊境地區提出的庇護申請都是「假的」(fake)，申請人根本不曾遭受種族、宗教或族裔迫害。

報導指出，最高法院的裁決凸顯川普總統如何運用行政權，對美國移民制度最根本的原則做出劇烈改變。

聖安東尼奧德州大學(University of Texas at San Antonio)社會學與人口學教授薩恩斯(Rogelio Sáenz)表示，美國長久以來一直是歡迎難民進入的國家，「而現在，你目睹著大門正在關上」。

國土安全部先前已將敘利亞、海地移民的臨時保護身分(temporary protected status)工作許可延至今年7月1日。最高法院判決公布之後將產生的影響細節為何，國土安全部尚未說明。

美國移民律師協會(American Immigration Lawyers Association)政府關係部資深主任達拉爾-迪尼(Sharvari Dalal-Dheini)分析，TPS計畫的相關福利可能在7月1日後終止。

除了最高法院判決的海地、敘利亞移民之外，來自委內瑞拉、索馬利亞等其他國家且對TPS計畫遭取消各自提出獨立訴訟的移民，可能也在不遠的將來失去保護資格。

達拉爾-迪尼說，最高法院的判決基本上就是賦予行政機關終止臨時保護身分的「絕對自主權」(carte blanche)。

米勒指出，失去TPS資格的移民將遭驅逐出境。他說：「如果你在這個國家不再擁有合法身分，就應該遭到驅逐。」

不過，許多TPS移民可能還沒收到最終遞解令(final removal orders)，還有些許時間對遞解令提出抗辯或尋找其他留在美國的合法途徑。

移民權益倡議組織「阿米卡移民權利中心」(Amica Center for Immigrant Rights)律師羅斯(Austin Rose)表示，如果TPS移民對原籍國迫害存在具備正當理由的恐懼，通常在失去資格的一年之內可以申請庇護，但可能遭到拘留，許多庇護申請如今也被迅速駁回。

達拉爾-迪尼說，失去TPS資格的許多移民可能選擇自願返鄉。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 米勒表示，對於想在美國尋求庇護的人來說，大門已經完全關閉。他並稱邊境地區提出的庇護申請多屬「假的」，認為申請人並未遭受迫害。

  • 報導指出，裁決使行政機關更有權終止臨時保護身分，海地與敘利亞TPS工作許可可能在7月1日後失效，其他國家移民也可能陸續失去保護。

  • 部分TPS移民若尚未收到最終遞解令，仍可爭取抗辯或尋找其他合法身分；若對返國迫害有合理恐懼，也可能在一年內申請庇護，但風險包含拘留。

庇護 白宮 移民

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