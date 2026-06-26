CNN：國土安全部不打算因為強震延長委內瑞拉移民TPS保護
有線電視新聞網(CNN)26日分析，最高法院25日一口氣通過與移民有關的兩項判決，由於美國南境偷渡人潮降低，允許政府取消海地、敘利亞移民的臨時保護身分(temporary protected status)的判決，可能比允許政府拒絕想向美國申請庇護移民入境的影響更快顯現，共計百餘萬移民前途未卜，居住社區與從事行業同樣受到波及。最高法院裁決是在委內瑞拉發生兩起強震之前，官員透露，國土安全部並不打算在地震發生後為委國移民延長保護。
在最高法院官司裡幫敘利亞移民辯護的洛杉磯加大(UCLA)法學教授阿魯拉納瑟姆(Ahilan Arulanantham)說：「這將是美國史上最大規模的剝奪合法身分事件。」
根據聯邦統計，2025年3月底有17個國家列入TPS計畫之列，共計129萬多人，包括：阿富汗、緬甸、喀麥隆、薩爾瓦多、衣索比亞、海地、宏都拉斯、黎巴嫩、尼泊爾 、尼加拉瓜、索馬利亞、南蘇丹、蘇丹、敘利亞、烏克蘭、委內瑞拉、葉門。川普政府終止其中13國的保護資格：阿富汗、緬甸、喀麥隆、薩爾瓦多、海地、宏都拉斯、尼泊爾 、尼加拉瓜、索馬利亞、南蘇丹、敘利亞、委內瑞拉、葉門。
CNN分析，臨時保護身分究竟何時停止，未來幾個月將陸續展開，原本在計畫裡的移民面臨驅逐；最高法院判決出爐後，其他正在挑戰川普政府取消其他國家TPS保護的訴訟即可能紛紛遭到駁回，TPS移民不再獲得保護，失去工作許可(work permits)。
前國土安全部長諾姆(Kristi Noem)先前採取行動，終止委內瑞拉公民的臨時保護身分。
一名官員透露，截至25日為止，新任部長穆林(Markwayne Mullin)掌理的國土安全部，並沒打算在委內瑞拉強震為委國移民延長保護。
移民律師呼籲，受到TPS資格取消影響的移民，應該盡快尋找讓身分合法化的途徑。
專門為低收入族群提供法律諮詢的非營利組織「基本法律平等倡議」(Advocates for Basic Legal Equality)律師柯爾許(Katie Kersh)說：「不要等到被ICE逮捕才來思考問題。」她說，移民系統作業速度極慢，緊急狀況想拖到最後一刻才處理將很棘手。
某些共和黨國會議員則對川普政府終止海地移民TPS資格提出警告。紐約州眾議員勞樂(Mike Lawler)在X發文寫道，不曾質疑總統終止TPS的權力，但不認同現階段取消海地移民的保護。他寫道，海地目前局勢是人道主義與政治災難，保護應予延長。
共和黨籍俄亥俄州州長狄懷恩(Mike DeWine)則說，最高法院判決是個錯誤，將損害俄州與俄州經濟，傷害整個國家。
CNN分析，裁決可能讓政府更快終止海地、敘利亞等國TPS，也可能使其他挑戰取消保護的訴訟接連失敗，數十萬至百萬移民的工作與居留資格都將受影響。 報導稱，一名官員透露，截至25日，新任部長穆林掌理的國土安全部並不打算因委內瑞拉發生強震而延長委國移民的TPS保護，顯示政策仍朝取消方向推進。 移民律師呼籲盡快尋求合法化途徑，認為拖到被ICE逮捕才處理太晚；共和黨籍的勞樂與狄懷恩也警告，此舉恐傷害海地人道情勢、州內經濟與全國利益。
精華 FAQ
CNN分析，裁決可能讓政府更快終止海地、敘利亞等國TPS，也可能使其他挑戰取消保護的訴訟接連失敗，數十萬至百萬移民的工作與居留資格都將受影響。
報導稱，一名官員透露，截至25日，新任部長穆林掌理的國土安全部並不打算因委內瑞拉發生強震而延長委國移民的TPS保護，顯示政策仍朝取消方向推進。
移民律師呼籲盡快尋求合法化途徑，認為拖到被ICE逮捕才處理太晚；共和黨籍的勞樂與狄懷恩也警告，此舉恐傷害海地人道情勢、州內經濟與全國利益。
上一則
大法官立場涇渭分明 薩多馬友宣讀不同意見書 艾里托不耐煩
下一則