川普稱讚澤倫斯基 對抗俄羅斯入侵表現可圈可點

川普總統在白宮面對記者提問。(歐新社)

美國總統川普 2025年2月28日在橢圓形辦公室曾稱烏克蘭總統澤倫斯基 手上沒有足以打贏戰爭的「牌」，但他在24日表示，近期澤倫斯基在對抗入侵的俄羅斯 軍隊時表現「可圈可點」。

法新社報導，川普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室告訴媒體：「他表現得相當不錯。至少他守住了自己的陣地。雙方都有很多人喪命，但我認為他的表現相當不錯。」

川普說：「你必須承認他很有勇氣，他擁有精良的裝備，也有很優秀的人才和戰士。」

分析家指出，烏克蘭在戰場上的防禦能力正日益穩固，但其城市仍持續遭到俄羅斯致命攻擊。這場衝突迄今已持續4年多，時間已超過第一次世界大戰。

川普與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）最近一次會面是在法國舉行的七大工業國集團（G7）峰會期間。與會領袖同意加強對俄羅斯施壓，以終結持續逾4年的俄烏戰爭。

澤倫斯基之後在社群平台X發文表示，他「感謝川普總統關注烏克蘭，以及願意協助持續推動和平」。

川普則在會後表達，有意恢復對俄羅斯石油實施制裁。G7峰會前，華府對已在海上的俄羅斯石油祭出制裁豁免，之後又延長該措施，此舉引發歐洲盟友憂心。