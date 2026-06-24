陸軍高層再遭整頓 歐非司令唐納休上任18個月「被退休」

陸軍駐歐洲和非洲司令部指揮官唐納休上將，已提交退休文件並訂於7月2日離任，距離他接掌該司令部僅短短18個月。(美聯社)

華盛頓郵報 報導，知情人士透露，陸軍內部和國會試圖延長陸軍駐歐洲和非洲司令部指揮官四星上將唐納休(Christopher Donahue)的軍中仕途，遭到國防部長赫塞斯 (Pete Hegseth)阻撓。被視為美軍頂尖戰鬥將領且備受尊敬的唐納休，已提交退休 文件並訂7月2日離任，距離他接掌該司令部僅短短18個月。

據報導，現年56歲的唐納休顯然是川普政府清洗高階軍事領導階層行動的最新受影響者；赫塞斯此舉已激怒部分陸軍將領。

赫塞斯迄今已解僱或撤換數十名將軍，通常沒有說明原因。今年4月，陸軍參謀長喬治(Gen. Randy George)和另兩位將軍，均被迫提前退役；政府尚未提名任何接替人選。赫塞斯認為軍中有些人對川普政府不夠忠誠，有些人或因支持多元化倡議被貼上「覺醒派」(woke)標籤。

唐納休長期被視為具有改革力的領袖，是未來參謀長聯席會議主席或陸軍參謀長熱門人選。一位已退休的資深陸軍軍官談到唐納休時說：「從各個層面來看，他都是我們最頂尖的作戰指揮官。」

「大西洋月刊」(the Atlantic)率先報導唐納休在經歷數月前途未卜的煎熬後，已申請退休的消息。據稱，赫塞斯團隊準備將他及其他許多軍種指揮官官銜，降級為三星中將。知情人士透露，唐納休並未排除接受其他職位的可能性，但目前尚未收到任何新派令。

傘兵出身的唐納休曾任美軍最精銳「三角洲部隊」指揮官，是當年指揮打擊伊拉克和敘利亞境內伊斯蘭國(Islamic State)極端組織的關鍵人物，後來擔任駐阿富汗特種作戰高級指揮官；2021年美軍倉皇撤出阿富汗時，時任第82空降師長的唐納休是最後一名踏上飛機的美軍戰鬥人員。他後來接掌第18空降軍，2024年12月調任現職。

唐納休的發言人拒絕置評。赫塞斯的發言人則將問題轉給陸軍。陸軍發言人史密斯(Cynthia Smith)承認唐納休即將卸任，但未說明原因；她的聲明寫道，「陸軍歐洲和非洲司令部副司令諾里（Christopher Norrie）少將將代理司令職務。陸軍感謝唐納休將軍在歐非司令部的領導。」