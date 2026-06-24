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魯比歐盼IAEA盡快進伊朗 強調荷莫茲海峽不應收費

中央社華盛頓24日專電
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美國國務卿魯比歐。(美聯社)
美國國務卿魯比歐。(美聯社)

國際原子能總署（IAEA）表示，將依美伊協議，派員檢查伊朗核設施。美國國務卿魯比歐也說，IAEA人員應盡快獲准進入伊朗；他並強調，華府的立場是荷莫茲海峽應免費開放。

美伊日前簽署終戰備忘錄後，魯比歐（Marco Rubio）23日至25日訪問阿拉伯聯合大公國（UAE，阿聯）、科威特及巴林等3個波斯灣國家。

他今天在科威特接受媒體聯訪，被問及IAEA查核人員應在何時獲准進入伊朗，他回應說，「盡快。這是伊朗做出的承諾，他們必須遵守」。

外電報導，國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Mariano Grossi）稍早表示，將派遣人員前往伊朗核濃縮設施檢查；這是美國與伊朗為了終結中東衝突所達成初步協議的關鍵內容之一。外界普遍認為IAEA在確認伊朗核設施庫存狀態方面，扮演重要角色。

魯比歐這趟出訪是自美伊簽署諒解備忘錄以來，首度有美國高官訪問中東，他明天將出席在巴林舉行的波斯灣合作理事會（Gulf Cooperation Council）會議。

伊朗計劃未來向通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的船隻收取費用之際，魯比歐表示，他認為全世界都會反對任何收取使用國際水道費用的機制。美國所說的「開放海峽」，意思是讓國際水道免費開放，「我們明天會表達這個立場」。

他還說，相信全世界都會支持這個立場，「我知道世上沒有國家會支持對使用海峽收取通行費或費用，那不可能會發生」。

荷莫茲海峽是波斯灣石油與天然氣的出口要道，與海峽相鄰的伊朗和阿曼本月23日表示，他們正著手研擬荷莫茲海峽的管理服務費，並聲稱擁有航道主權。

美國總統川普（Donald Trump）今天稍早發文寫道，伊朗已向美方保證，不會向通行荷莫茲海峽的船隻收取任何費用。但他並未說明，這項保證在目前為期60天的談判期間結束後仍是否有效。

根據美伊簽署的諒解備忘錄，伊朗將盡最大努力確保商船在60天內免費且安全往返於波斯灣（Persian Gulf）與阿曼海（Sea of Oman）。

伊朗上周表示，通過荷莫茲海峽徵收所謂的海事服務費，會在免收費60天期限結束後開始徵收。

精華 FAQ

  • 魯比歐表示，IAEA查核人員應「盡快」獲准進入伊朗，因為這是伊朗先前做出的承諾，必須如期遵守，以確認核設施狀態。

  • 魯比歐強調，美國立場是荷莫茲海峽應免費開放，反對任何對國際水道收取通行費或使用費的機制，認為全球多數國家都不會支持。

  • 依美伊諒解備忘錄，伊朗承諾60天內讓商船免費且安全通行；伊朗先前則表示，若期限結束，可能開始徵收所謂海事服務費。

伊朗 荷莫茲海峽 魯比歐

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