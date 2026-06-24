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參眾兩院壓倒性通過「住房法案」川普不簽 提1條件

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參眾兩院壓倒性通過「住房法案」川普不簽 提1條件

記者顏伶如／即時報導
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加快平價住宅興建與供應的「21世紀住房之路法案」，川普取消簽署儀式。（美聯社）
加快平價住宅興建與供應的「21世紀住房之路法案」，川普取消簽署儀式。（美聯社）

旨在加快平價住宅興建與供應的「21世紀住房之路法案」(21st Century ROAD to Housing Act)獲得民主黨共和黨國會議員支持，在參眾兩院相繼通過表決後，23日送交川普總統簽署，但川普24日上午在「真實社群」(Truth Social)發文宣布簽署儀式取消。

川普寫道：「今天的住房新聞記者會與簽署儀式取消，直到我們通過『拯救美國法案』(SAVE America Act)為止，因為我認為這是國家緊急事項。」

「21世紀住房之路法案」22日在參議院以85票對5票通過表決，23日在眾議院也以358票對32票過關。

路透報導分析，在兩黨嚴重分裂的國會裡，重大法案能以如此票數通過表決，相當罕見。

多項民調顯示，生活成本負擔變重是美國選民最主要的憂慮，川普二度執政以來通膨明顯增加。

「21世紀住房之路法案」要點包括：住宅建案環境評估審查豁免或加速進行、對於華爾街大型投資客可持有獨棟式住宅(single-family homes)成屋數量訂定上限。

根據房地產業界團體估計，美國目前缺少數百萬套民眾負擔得起的平價房屋。過去幾年來，房貸利率高、房價走高、供應鏈問題等因素，讓消費者買房變得越來越遙不可及。

23日公布的最新民調顯示，大多數美國消費者表示，比較想要自己買房，而不是租屋或跟家人同住，這是2023年以來第一次出現如此現象。

精華 FAQ

  • 該法案先在參議院以85票對5票通過，接著又在眾議院以358票對32票過關，顯示民主、共和兩黨都出現相當程度支持，屬於罕見的高票法案。

  • 川普在真實社群表示，住房新聞記者會與簽署儀式取消，必須等到通過他認為屬於國家緊急事項的SAVE America Act後，才會重新安排。

  • 法案重點包括加快住宅建案的環評審查，並對華爾街大型投資客持有獨棟住宅設限，目的是增加供給、壓低壓力，回應美國平價住房短缺問題。

川普 共和黨 民主黨

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