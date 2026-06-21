川普：若有必要將拿下荷莫茲 徵收20%通行費

川普總統抵達馬里蘭州安德魯聯合基地，向人群揮手。(美聯合社)

美國總統川普 今天接受福斯新聞電話訪問，再度升高對德黑蘭的態勢。記者轉述川普談話指出，若有必要美國將拿下荷莫茲海峽 ，並向船隻徵收運輸原油20%的費用。他還說，伊朗 總統最好管好自己的嘴，否則將拿下伊朗其他部分。

影片來源：YouTube@Fox News

川普（Donald Trump）21日接受福斯新聞頻道（Fox News）首席國際特派英斯特（Trey Yingst）超過20分鐘的電話訪問，英斯特在21日上午播出的現場節目中轉述川普就美伊瑞士會談、伊朗政權威脅等議題的看法。

英斯特轉述，川普直說如有必要，美國未來也許會拿下荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）並徵收通行費。川普形容美國將是荷莫茲海峽與中東的「守護天使」，屆時將對通過海峽油輪，徵收運載原油總價20%的通行費。這是伊朗當局以以色列攻擊黎巴嫩真主黨為由封閉荷莫茲海峽，美國的回應手段。

英斯特轉述川普訪談內容。川普強硬指出，他與伊朗高層官員於晚間通話，他向對方說：「你若關閉（海峽），就不會有國家，你更回不去那該死的國家（Effing Country）。」

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）早前表示，不放棄擁有濃縮鈾的權利，並說「他們」只能接受。所謂的美國總統做了轉變，要求伊朗無條件投降，這也不能做、那也不能做。

川普在訪談中回應指出，伊朗總統最好注意自己的嘴，好好表現，否則將拿下伊朗其他部分。

川普談到美伊簽署的諒解備忘錄指出，這僅是雙方停火的延長，不是最後協議，他手上握有各種選擇的王牌。伊朗在談判桌上若不嚴肅做出承諾，在停火60天後，他可「為所欲為」。

川普也提到，由於雙方的諒解備忘錄，1900萬桶原油昨天因此才通過荷莫茲海峽。

至於川普的談話是說給伊朗當局聽，還是包括各國領袖？

英斯特分析指出，川普發動「史詩怒火行動」時呼籲各國參與，因為美國僅使用小部分伊朗產出的石油，但各國無意直接介入維護國際重要水道安全任務，僅在之後派軍協助，是美國海軍封鎖伊朗港口，對伊朗政權進行重大經濟施壓，才讓伊朗每天流失大量資金。

川普在訪問中也提及以色列與黎巴嫩衝突持續。川普對以色列無法擺脫真主黨感到失望，（以軍）除了摧毀黎巴嫩建築外無計可施。他還提到應該提高敘利亞總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）的作用，讓敘利亞進入黎巴嫩南部對付真主黨，相信敘利亞的地面行動會比較精準。

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