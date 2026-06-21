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美國與伊朗第一輪談判 范斯期盼重塑雙方關係

中央社布爾根施托克21日綜合外電報導
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美伊兩國團隊各坐一方，副總統范斯(站立者左起)、巴基斯坦總理夏立夫、卡達首相謝赫...
美伊兩國團隊各坐一方，副總統范斯(站立者左起)、巴基斯坦總理夏立夫、卡達首相謝赫穆罕默德合影。(美聯社)

美國副總統范斯表示，今天在瑞士展開的美伊兩國面對面談判為「歷史性」會晤，他希望華府與伊朗能重塑雙方關係。

法新社報導，范斯（JD Vance）在瑞士布爾根施托克（Burgenstock）說道：「這是一次歷史性會晤。」

范斯所在的談判地點，一側坐有美方團隊，另一側為伊朗代表團，巴基斯坦和卡達則擔任斡旋方。

范斯還指出，這次會談目標是「翻開新篇章，轉變我們跟伊朗人民的關係，並伸出援手」。

他更提到：「如果他們願意從長遠角度放棄核武野心，那麼美國就願意從根本上改變與這個國家的關係。」

副總統范斯於美國、伊朗、巴基斯坦與卡達四方會談前發言。(路透)
副總統范斯於美國、伊朗、巴基斯坦與卡達四方會談前發言。(路透)

美聯社報導，美國與伊朗上周已簽署架構協議，目前兩國代表正進行為期60天的密集談判，盼能就技術細節達成共識，這些細節將對全球經濟和安全帶來巨大影響。

然而，兩個月協商期才剛開始，情況就因為以色列與德黑蘭當局支持的黎巴嫩政治和軍事組織「真主黨」（Hezbollah）激烈交火而變得複雜化，伊朗軍方隨後更宣布關閉荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

美軍中央司令部（CENTCOM）則駁斥伊朗再度關閉荷莫茲海峽的說法，表示美軍持續監控情勢，確保航道暢通。

范斯原定19日要在布爾根施托克現身，但黎巴嫩爆發激戰，加上伊朗官員取消出席，導致他延後從美國出發。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 范斯將這場在瑞士布爾根施托克舉行的美伊會談形容為「歷史性」會晤，並強調這是雙方重新接觸、尋求轉變關係的重要起點。

  • 范斯表示，若伊朗願意從長遠角度放棄核武野心，美國就願意從根本上改變與伊朗的關係，並嘗試翻開新的外交篇章。

  • 協商才剛開始就因以色列與真主黨交火而更複雜，伊朗還曾宣布關閉荷莫茲海峽；美軍則表示持續監控，確保航道維持暢通。

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