美國與伊朗第一輪談判 范斯期盼重塑雙方關係
美國副總統范斯表示，今天在瑞士展開的美伊兩國面對面談判為「歷史性」會晤，他希望華府與伊朗能重塑雙方關係。
法新社報導，范斯（JD Vance）在瑞士布爾根施托克（Burgenstock）說道：「這是一次歷史性會晤。」
范斯所在的談判地點，一側坐有美方團隊，另一側為伊朗代表團，巴基斯坦和卡達則擔任斡旋方。
范斯還指出，這次會談目標是「翻開新篇章，轉變我們跟伊朗人民的關係，並伸出援手」。
他更提到：「如果他們願意從長遠角度放棄核武野心，那麼美國就願意從根本上改變與這個國家的關係。」
美聯社報導，美國與伊朗上周已簽署架構協議，目前兩國代表正進行為期60天的密集談判，盼能就技術細節達成共識，這些細節將對全球經濟和安全帶來巨大影響。
然而，兩個月協商期才剛開始，情況就因為以色列與德黑蘭當局支持的黎巴嫩政治和軍事組織「真主黨」（Hezbollah）激烈交火而變得複雜化，伊朗軍方隨後更宣布關閉荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。
美軍中央司令部（CENTCOM）則駁斥伊朗再度關閉荷莫茲海峽的說法，表示美軍持續監控情勢，確保航道暢通。
范斯原定19日要在布爾根施托克現身，但黎巴嫩爆發激戰，加上伊朗官員取消出席，導致他延後從美國出發。
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范斯將這場在瑞士布爾根施托克舉行的美伊會談形容為「歷史性」會晤，並強調這是雙方重新接觸、尋求轉變關係的重要起點。 范斯表示，若伊朗願意從長遠角度放棄核武野心，美國就願意從根本上改變與伊朗的關係，並嘗試翻開新的外交篇章。 協商才剛開始就因以色列與真主黨交火而更複雜，伊朗還曾宣布關閉荷莫茲海峽；美軍則表示持續監控，確保航道維持暢通。
精華 FAQ
范斯將這場在瑞士布爾根施托克舉行的美伊會談形容為「歷史性」會晤，並強調這是雙方重新接觸、尋求轉變關係的重要起點。
范斯表示，若伊朗願意從長遠角度放棄核武野心，美國就願意從根本上改變與伊朗的關係，並嘗試翻開新的外交篇章。
協商才剛開始就因以色列與真主黨交火而更複雜，伊朗還曾宣布關閉荷莫茲海峽；美軍則表示持續監控，確保航道維持暢通。
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