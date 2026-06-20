衛報分析：伊朗困局 恐使川普活成他不想當的「卡特2.0」

衛報分析，伊朗戰爭恐使德黑蘭擁有決定川普總統(中)歷史定位的條件。(路透)

英國衛報分析，美國總統川普 曾在1980年伊朗 人質危機期間，痛批時任總統卡特，但如今的伊朗協議，也可能讓川普這次任期蒙上類似污點，並使德黑蘭握有決定其歷史定位的條件。

川普首度有紀錄涉足政治，是他在1980年10月接受NBC訪問時，猛烈抨擊卡特在面對伊朗強硬態度時，顯得束手無策。德黑蘭美國大使館在1979年遭到占領，當時52名美國外交官被隔絕對外聯繫，遭扣押444天。

川普受訪時說，「他們扣押我們的人質根本荒謬至極」，並稱，這場危機本應透過軍事入侵來解決。不到一個月後，卡特敗給共和黨對手雷根，以壓倒性差距落選。卡特當時成為美國缺乏主導權的象徵。

這起事件為美伊此後逾40年的曲折關係揭開序幕，也可能啟動了川普通往白宮 的漫長旅程；不過，如今川普決定攻擊伊朗的伊斯蘭政權，反而可能使其政治生涯面臨被這項決策定義的危險。

川普決定攻伊，並預言戰事很快就會結束，但此事迅速失控。川普也一再援引卡特，將後者視為自己絕不願成為的總統典型：一個任由二流強權定義、最終毀掉其總統任期的人，而這樣的國家本不該是美國的對手。

然而，在戰爭爆發三個半月後，川普如今卻發現自己所處的位置，與卡特不可思議地相似。川普這場判斷失當的戰爭，正為原已面臨存亡危機的伊朗政權，重新取得正當性理由；川普如今也像當年的卡特一樣，非自願地替這個政權的正當性背書。

美伊雙方17日簽署的合作備忘錄（MOU），更凸顯出川普的這個角色。備忘錄第2條寫道，「美伊承諾尊重彼此主權與領土完整，並避免干涉彼此內政」，措辭看來是為了滿足伊朗政權對安全保障的渴望。

這份備忘錄除了讓移居海外的伊朗人感到困惑外，也讓川普的基本盤分裂。高喊「美國優先」的人士，從一開始就反對這場戰爭；傳統共和黨對伊朗鷹派，曾支持開戰，如今卻察覺到一種在川普眼中更糟的東西：軟弱。在他們看來，這位強人總統為了確保荷莫茲海峽重新開放，就放棄對伊朗核計畫的籌碼，更何況，荷莫茲海峽在戰前本來就是開放的。

如今不只是美國各大媒體爭相宣告川普輸了這場戰爭，這場戰事也使川普陷入前景未明的境地，且可能讓他被看成自己最鄙視的「輸家」。

儘管美伊雙方簽了MOU，伊朗領袖和1979年一樣高度警戒，但這一次，他們擁有的籌碼，比早已關閉的美國駐德黑蘭大使館更強大：也就是對荷莫茲海峽的掌控，以及左右全球經濟成敗的能力。

換句話說，川普正面對另一場人質戲碼，但這次身處風暴中心的人是他自己，以及他自己的政治前途；而這一切似乎都握在伊朗手中。

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