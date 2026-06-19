川普稱義總理求合照 梅洛尼嗆捏造 外長「取消訪美」抗議

美國總統川普與義大利總理梅洛尼在G7峰會合照。（路透）

美國總統川普 與義大利 總理梅洛尼 再度互槓。兩人在G7峰會的合照刊出後，川普今天告訴義大利電視台「梅洛尼求我跟她合照，我挺同情她。」梅洛尼旋即在社群貼影片反擊川普捏造，「義大利和我都從來不會乞求。」

另據新聞周刊(Newsweek)報導，義大利外交部長已取消原定的訪美行程，主因是美國總統川普本週早些時候對義大利總理梅洛尼發表的言論引發風波。

義大利外交部長塔亞尼（Antonio Tajani）痛批，川普的言論「情節嚴重且具冒犯性」，更是對「全義大利」的公然侮辱。塔亞尼原定於周日及周一訪問美國。

七大工業國集團（G7）領袖峰會近日在法國艾維安（Evian）舉行，義大利總理府17日公布的照片中，有一張梅洛尼（Giorgia Meloni）與川普兩人在場邊單獨聊天的照片，多家義大利媒體引述匿名高層消息來源指出「梅洛尼與川普關係已破冰」。

不過川普今天與義大利La7電視台記者通話時，川普立刻將話題轉向梅洛尼，詢問記者 「你們的總理怎麼樣？」義大利記者詢問川普在G7峰會與梅洛尼的談話內容。

川普直接回應表示，「她見到我時說了什麼？她可能很高興我跟她談了，我本來不必跟她談的。」當記者再次追問會面情況時，川普補充「我不知道該跟她說什麼。」「她求我跟她合照，她太想跟我合照了。我本來不會答應的，但我同情她。」

梅洛尼在Instagram上發布影片回應，「川普的言論完全是捏造的。坦白說我感到震驚。我不知道為何美國總統要對西方盟友如此表現，我感到很遺憾。」她最後並強調 「義大利和我從來不會乞求。」

川普在義大利電視訪問中另表示，歐洲人在能源問題上犯了所有錯誤，在移民問題上也犯了所有錯誤，如果不解決這些問題，歐洲將永遠無法恢復原狀。歐洲可能根本無法解決這些問題。移民是一場災難，而能源問題，尤其是那些失敗的風力發電機，也是一場災難。

被問到烏克蘭加入歐盟的可能性，以及此舉對烏克蘭與俄羅斯談判產生的影響，川普僅表示「我沒有參與這個問題。我們只想要和平。」

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