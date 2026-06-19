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華郵：如何觀察川普簡陋的停戰協議是否撐得住

記者顏伶如／即時報導
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川普把從戰場退出聲稱為某種勝利，結果招致來自左右兩派的嘲諷。（路透）
川普把從戰場退出聲稱為某種勝利，結果招致來自左右兩派的嘲諷。（路透）

外交專欄作家伊格納西斯(David Ignatius)18日在華盛頓郵報撰文指出，旨在停止戰爭的諒解備忘錄內容模糊，德黑蘭當局很清楚川普總統弱點為何，川普把從戰場退出聲稱為某種勝利，結果招致來自左右兩派的嘲諷，但幸災樂禍並不是策略，實際問題依然存在，關鍵在於諒解備忘錄要如何轉化成可供驗證的框架，阻止伊朗取得核武且進一步攪亂中東局勢。

伊格納西斯分析，停火協議的觀察指標可以分成幾個顯而易見的要點。川普挑起戰爭之後，現在決定停戰是正確決定，以免造成更多傷害；川普把重啟荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)列為優先事項是正確的，雖然感覺有點像交出贖金；川普把黎巴嫩納入停火範圍也是對的，有助於遏止以色列與民兵組織真主黨(Hezbollah)永無止境的困獸之鬥，讓黎巴嫩軍隊嘗試收復主權。

然而，這份諒解備忘錄(memorandum of understanding)比較像一份願望清單，而不像正式協議，除了重新開放荷莫茲海峽之外，其他所有重大問題幾乎都留在未來60天談判。

伊格納西斯寫道，中央情報局(CIA)前任法律總顧問史密斯(Jeffrey Smith)的觀點獲得許多律師與外交官認同，那就是：「在我52年外交政策生涯裡，從沒見過草擬得這麼糟糕的文件。」

伊格納西斯分析，川普從衝突當中匆匆退場，關於核武的幾個關鍵問題僅含糊帶過。伊朗只「重申」(reaffirms)長期以來一直聲稱但普遍未獲相信的不發展核武承諾；伊朗將「討論」(discuss)來濃縮鈾的限制，但沒承諾會關閉任何核設施；伊朗將處理現有的武器級濃縮鈾庫存，可能會在國際原子能總署(IAEA)監督下進行「稀釋」(down-blending)，但不是移出伊朗。

協議還有更多有待釐清的模糊空間，例如川普說伊朗可以像鄰國沙烏地阿拉伯一樣保留彈道飛彈、60天期限過後伊朗將能再次收取海峽通行費、協議簽署後伊朗就能拿回遭凍結資產且「完全使用」在任何用途。

伊格納西斯指出，最終版協議將包括「永久終止所有戰線的戰爭」，但親伊朗的葉門民兵組織「青年運動」(Houthis)、伊拉克的什葉派民兵與黎巴嫩的真主黨能接受約束嗎？

他寫道：「我最不解的是，美國想在這些問題取得進展的逼迫籌碼，竟是川普揚言可能將再次開戰。過去四個月，他幾度威脅要下重手卻雷大雨小之後，現在再放話已經缺乏可信度。」

精華 FAQ

  • 作者認為最大問題在於文件草擬得過於糟糕且內容模糊，像是一份願望清單而非正式協議。真正重要的核武、濃縮鈾與代理武裝等議題，多數都被延後到未來談判。

  • 伊朗只重申不發展核武承諾，卻未承諾關閉任何核設施；濃縮鈾限制只說要討論；現有武器級濃縮鈾也可能只在國際監督下稀釋，而非移出伊朗，風險仍在。

  • 因為川普過去多次揚言動武卻沒有真正落實，讓威脅失去可信度。作者認為，在這種情況下再拿開戰施壓，難以迫使伊朗或其代理組織真正接受約束。

川普 華郵 伊朗

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