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美伊簽署初步和平協議 范斯：60天談判期18日起算

記者陳熙文／華盛頓即時報導
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美國副總統范斯。(路透)
美國副總統范斯。(路透)

美伊領袖17日正式簽署諒解備忘錄，預計在60天內達成最終協議，美國副總統范斯18日指出，60天的談判期限從18日起算，並指出，除非滿足備忘錄中的條件，否則伊朗不會拿到任何利益。

美國總統川普與伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）17日分別親自簽署代表初步和平協議的諒解備忘錄，讓這項協議正式生效。

根據對外釋出的14點協議內容，協議要求雙方最多在60天內達成最終協議。范斯18日在白宮舉行記者會，他表示，60天從18日正式起算。

另外，美軍向伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury），摧毀伊朗的飛彈能力是軍事目標之一，不過川普17日稱如果沙烏地阿拉伯、卡達等其他國家擁有這樣的武器，伊朗卻不能有，這樣有點不公平。

范斯18日說明，美軍已經摧毀很多伊朗飛彈和發射器，指美國不會要求伊朗放棄自我防衛的能力，但范斯也說，美國在最終協議中將要求伊朗不生產製造足以威脅全世界的飛彈武器。

至於如何確保伊朗履行備忘錄中的條件、終止其核子項目？范斯說，伊朗需要龐大的資金才能重啟核子項目，而伊朗現在正陷入經濟困境；范斯指出，未來會設計監督、執行機制來摧毀伊朗的濃縮鈾；范斯並指出，伊朗若想取得任何利益，在備忘錄所設計的機制之下，伊朗都必須做出改變，並經由美國核實。

根據協議內容，伊朗承諾不會採購或發展核子武器，且用美伊都同意的機制來處理伊朗的濃縮鈾，而美國將與區域夥伴合作，為伊朗擬定一套具體、共同同意的重建、經濟發展計畫，其金額至少3000億美元，並同意解凍伊朗的資產。

精華 FAQ

  • 雙方於17日正式簽署諒解備忘錄，使初步和平協議生效；范斯18日說明，60天談判期限從18日起正式起算，目標是在期限內完成最終協議。

  • 范斯指出，除非伊朗滿足備忘錄內的各項條件，否則不會拿到任何利益；未來還會建立監督與執行機制，並由美方核實伊朗是否確實改變。

  • 協議要求伊朗不發展核武，並以雙方同意機制處理濃縮鈾；美國則將與區域夥伴合作，擬定至少3000億美元的重建計畫，並同意解凍伊朗資產。

范斯 伊朗 川普

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