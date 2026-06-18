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以色列官員不滿美伊協議？范斯：該醒醒了

記者陳熙文／華盛頓即時報導
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美國副總統范斯。(歐新社)
美國副總統范斯。(歐新社)

美國副總統范斯18日在白宮舉行記者會，范斯稱有以色列總理內唐亞胡的閣員出來攻擊美伊簽署的協議，甚至對美國總統川普做出人身攻擊；范斯表示，這讓他感到困擾，指如果有任何以色列官員認為川普是以色列的問題所在，「該醒醒了！」

美伊領袖17日正式簽署代表初步和平協議的諒解備忘錄，外傳內唐亞胡對美伊協議感到不滿，不過范斯18日表示，他沒有從與內唐亞胡的對話中發現這件事；范斯說，也許內唐亞胡跟其他人說了什麼，但沒有跟他說。

范斯指出，確實有看到內唐亞胡的閣員出來攻擊美伊簽署的協議，甚至人身攻擊美國總統；范斯表示，這讓他感到困擾，並認為，川普是此刻世界上唯一同情以色列的國家領袖；范斯表示，如果他是以色列政府的閣員，他恐怕不會攻擊以色列唯一的強大盟友。

范斯也向以色列官員喊話，指過去3個月來，以色列用來保家衛國的武器中，有三分之二是由美國製造，或由美國納稅人出錢購買；范斯強調說，川普不是以色列的問題，如果有任何以色列人認為川普是最大的問題，該醒醒了，並面對以色列目前的現實處境。

以色列 范斯 川普

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