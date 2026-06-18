「雷根棺材蓋壓不住了」？川普怒嗆批評者：要麼壞要麼蠢

川普總統。（美聯社）

美國總統川普 18日在社群媒體上使用粗俗語言，憤怒回應對美國和伊朗 諒解備忘錄持批評意見的人。

川普的貼文寫道：「這些蠢貨，居然認為我對伊朗還不夠強硬……他們要麼是嫉妒，要麼是壞人，要麼就是愚蠢。」

事實上，美伊諒解備忘錄剛簽署，川普先等來的不是慶祝，而是共和黨 內部的質疑和砲轟。

據英國《衛報》18日報導，美伊兩國達成的臨時協議在美國共和黨內部引發激烈對立。部分共和黨參議員公開批評協議對伊朗讓步過多，既未真正限制伊朗核能力，還削弱了美國此前透過制裁獲得的優勢，甚至稱這是「數十年來最嚴重的外交政策錯誤」。不過，也有共和黨人表示應繼續觀察協議細節，認為停火、恢復荷莫茲海峽通航本身具有現實價值。

共和黨參議員卡西迪（Bill Cassidy）在X平台發文稱：「雷根的棺材蓋都要壓不住了。」

「伊朗的核野心根本沒有被遏制。他們現在學會了，只要拿荷莫茲海峽當籌碼就能逼美國讓步，而且未來肯定還會繼續這麼幹。按照這份協議，伊朗甚至還能建設全新的基礎設施！」

卡西迪還表示：「戰爭爆發前，荷莫茲海峽本來就是開放的，伊朗正被制裁壓得喘不過氣，那13名美軍士兵也還活著。現在，13名美國人已經死亡，美國家庭為油價付出了數十億美元成本，制裁要取消了，轟炸也停了。」

「這是幾十年來最嚴重的外交政策錯誤！」卡西迪說。

值得一提的是，自卡西迪在「1月6日國會山莊暴動」後支持彈劾川普以來，兩人已公開交惡多年。

共和黨參議員卡西迪。（路透）