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「雷根棺材蓋壓不住了」？川普怒嗆批評者：要麼壞要麼蠢

香港中通社6月18日電
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川普總統。（美聯社）
川普總統。（美聯社）

美國總統川普18日在社群媒體上使用粗俗語言，憤怒回應對美國和伊朗諒解備忘錄持批評意見的人。

川普的貼文寫道：「這些蠢貨，居然認為我對伊朗還不夠強硬……他們要麼是嫉妒，要麼是壞人，要麼就是愚蠢。」

事實上，美伊諒解備忘錄剛簽署，川普先等來的不是慶祝，而是共和黨內部的質疑和砲轟。

據英國《衛報》18日報導，美伊兩國達成的臨時協議在美國共和黨內部引發激烈對立。部分共和黨參議員公開批評協議對伊朗讓步過多，既未真正限制伊朗核能力，還削弱了美國此前透過制裁獲得的優勢，甚至稱這是「數十年來最嚴重的外交政策錯誤」。不過，也有共和黨人表示應繼續觀察協議細節，認為停火、恢復荷莫茲海峽通航本身具有現實價值。

共和黨參議員卡西迪（Bill Cassidy）在X平台發文稱：「雷根的棺材蓋都要壓不住了。」

「伊朗的核野心根本沒有被遏制。他們現在學會了，只要拿荷莫茲海峽當籌碼就能逼美國讓步，而且未來肯定還會繼續這麼幹。按照這份協議，伊朗甚至還能建設全新的基礎設施！」

卡西迪還表示：「戰爭爆發前，荷莫茲海峽本來就是開放的，伊朗正被制裁壓得喘不過氣，那13名美軍士兵也還活著。現在，13名美國人已經死亡，美國家庭為油價付出了數十億美元成本，制裁要取消了，轟炸也停了。」

「這是幾十年來最嚴重的外交政策錯誤！」卡西迪說。

值得一提的是，自卡西迪在「1月6日國會山莊暴動」後支持彈劾川普以來，兩人已公開交惡多年。

共和黨參議員卡西迪。（路透）
共和黨參議員卡西迪。（路透）

精華 FAQ

  • 川普在社群媒體上以粗俗語言回應，稱批評者是「蠢貨」，並指他們要麼嫉妒、要麼是壞人、要麼就是愚蠢，顯示他對質疑協議極度不滿。

  • 部分共和黨參議員認為協議對伊朗讓步太多，既沒有真正限制其核能力，也可能削弱美方透過制裁累積的壓力與談判優勢，因此引發強烈反彈。

  • 卡西迪借用這句話強烈抨擊協議，認為伊朗核野心未被遏制，反而學會以荷莫茲海峽施壓美國，甚至批評這是數十年來最嚴重的外交政策錯誤。

川普 共和黨 伊朗

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