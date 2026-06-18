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CNN：川普政府加大力道 10月前至少提250件取消國籍案

記者顏伶如／即時報導
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根據18日CNN獨家報導，司法部高層官員指出，川普政府加大力道撤銷歸化入籍外國人士的美國公民身份，打算在今年10月之前至少提出250個取消國籍(denaturalization)案件。司法部在今年不到兩個月的時間裡，累計提出29件取消國籍案，以從事詐欺為由取消歸化入籍者的公民身份。

CNN分析，這是川普總統範圍更廣播、手段更積極的移民政策之一，打擊目標遠遠超過非法居留者，可以看出聯邦政府如何調配資源以配合優先施政目標。

雪城大學(Syracuse University)獨立研究機構「政府檔案交流中心」(Transactional Records Access Clearinghouse)統計顯示，從2008年到2026年6月12日之間，司法部總共提出166件取消國籍案，平均一年不到10案。

司法部高層官員說，司法部從各個部門調走民事訴訟律師，轉而處理取消國籍案件，包括原本負責調查詐欺案件的律師；取消國籍案件同時也移交到全國各地聯邦檢察官辦公室，某些聯邦檢察官辦公室承受龐大壓力。

司法高層官員說：「這是數十年來獲得國會授權的合法手段。」官員指出：「取消國籍案件應該列為優先事項，以維護美國公民身份完整，確保美國境內享有公民福利者是合法取得資格，而且取得美國公民身份都是合適的人。」

根據美國國籍暨移民局(USCIS)統計，過去10年裡將近800萬人歸化成為美國公民。

聯邦法律規定，歸化入籍過程中若有虛假陳述，或者不符資格卻以非法手段取得公民身份，聯邦政府有權啟動取消公民資格的程序。

司法部的取消國籍小組由12名律師組成，目前正在處理大量積案，同時繼續接收來自國土安全部的轉介案件。司法部官員說，積案案件包括身份詐欺、定罪前科、涉及戰爭恐怖主義等事由，由於案件數量龐大，司法部從民事部門抽調人手，包括民事詐欺律師、辦公室政治任命人員，聯邦檢察官可能還會提出數百個案件。

官員指出，取消國籍案件的處理相當費時費力，因此過去幾屆政府都把處理重心放在涉及戰爭罪行、恐怖主義的對象。

取消國籍的案件只能在聯邦法院進行。如果政府勝訴，當事人將恢復到取得美國公民之前的移民身份，通常是恢復到綠卡持有者的身份，但也可能面臨驅逐。

精華 FAQ

  • 重點在擴大對歸化入籍者的取消國籍行動，並將其列為移民政策優先事項之一。政府希望藉由更多案件，清查以詐欺或不符資格取得公民身份者。

  • 司法部從民事訴訟部門與反詐欺相關單位抽調律師，並把案件分派到各地聯邦檢察官辦公室，以加速處理大量積案與新轉介案件。

  • 若政府在聯邦法院勝訴，當事人會失去美國公民身分，身分通常回到入籍前的移民狀態，例如綠卡持有人，並可能進一步面臨驅逐出境。

司法部 川普

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