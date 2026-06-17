川普宣布國家情報總監聽證會延後 紐時：意在向國會施壓

紐約南區聯邦檢察官、前美國證券交易委員會主席克萊頓。(路透)

前任國家情報總監加巴德(Tulsi Gabbard)5月宣布請辭，19日即將卸任。川普 總統上周提名紐約南區聯邦檢察官、前美國證券交易委員會主席克萊頓(Jay Clayton)出任新任國家情報總監。提名聽證會原訂17日上午舉行，但川普17日清晨在社群媒體發文宣布聽證會延後。

紐約時報 分析，川普此舉旨在向國會施壓，要求通過在共和黨 內部缺乏足夠支持的加強選民身分驗證法案。

加巴德請辭後，川普2日宣布聯邦住房金融局(Federal Housing Finance Agency)局長普爾特(Bill Pulte)將擔任代理國家情報總監。普爾特毫無國安經驗，遭到兩黨同聲批評。

某些民主黨參議員日前表示，願意盡快通過克萊頓任命案，以免普爾特出任代理國家情報總監。

不過，克萊頓任命聽證會舉行之前倒數幾個小時，川普在社群媒體發文宣布聽證延後，如此一來將讓普爾特在這個周末成為代理國家情報總監。

「外國情報偵察法」(Foreign Intelligence Surveillance Act)702條款(Section 702)已於13日到期，川普日前要求必須把適用全國範圍的選民驗證與登記法案納入配套，否則將阻止702條款重新授權。但參議院多數黨領袖熊恩(John Thune)多次表示，共和黨內缺乏足夠票數得以推進法案，如果把選民驗證措施附加在內，「外國情報偵察法」恐將搞砸。