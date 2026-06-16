福斯獨家：FBI破獲川普生日當天白宮終極格鬥冠軍賽攻擊計畫

川普總統14日在白宮南草坪親自主持終極格鬥冠軍賽(UFC)慶祝80歲生日。（路透）

福斯數位新聞(Fox News Digital)16日獨家報導，聯邦調查局(FBI )破獲密謀在慶祝川普 總統80大壽終極格鬥冠軍賽(UFC)發動的攻擊計畫，參與加密通訊軟體Signal群組策畫討論共有23人，截至15日已有5人落網。官員指出，攻擊手段包括使用載有炸藥的無人機攻擊活動現場附近建築物，迫使數千觀眾大規模疏散，狙擊手小組則在預先部署位置守株待兔，第二波攻擊目標是強行攻破白宮 大門。

川普14日在白宮南草坪主持、耗資逾6000萬元的「UFC自由250」(UFC Freedom 250)賽事，是美國獨立250周年慶祝活動之一，受邀觀眾約4300人，其中包括約1200名現役美軍，14名來自世界各地的格鬥選手參加「八角籠」比賽。

官員指出，FBI與執法機關聯手阻止攻擊計畫；FBI在10日首次接獲線報後，便與合作機關根據合理逮捕依據，在辛辛那提將一名嫌犯拘捕到案。

調查人員隨後在Signal群組聊天紀錄發現，還有多人涉嫌參與UFC攻擊密謀討論；官員表示，調查人員對一名嫌犯的iPhone手機進行初步調查，確認至少23人參加討論，其中某些人員約定12日或13日前往維吉尼亞州弗堡(Fredericksburg)，為襲擊預做準備。

一名嫌犯對調查人員供稱，攻擊目標是針對「資本主義精英」、「億萬富翁」或曾接受「美國以色列公共事務委員會」(American Israel Public Affairs Committee)捐款的政治人物。

FBI旗下至少12個區域辦公室參與這波調查。

FBI局長巴特爾(Kash Patel)對福斯發表聲明指出，阻止襲擊發生要歸功於FBI、司法部與多州執法夥伴的通力合作與迅速行動。他說，多名嫌犯目前已經遭押，密謀策畫的攻擊遭到制止。

他表示，調查工作仍在進行中，將在適當時機向社會大眾說明進度。

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