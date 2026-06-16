我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

長島納蘇郡要開首家大麻店 居民連署反對 憂影響校園與社區

紐約市府公布兩款新鷹架 將在曼哈頓供民眾體驗

福斯獨家：FBI破獲川普生日當天白宮終極格鬥冠軍賽攻擊計畫

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統14日在白宮南草坪親自主持終極格鬥冠軍賽(UFC)慶祝80歲生日。（路透...
川普總統14日在白宮南草坪親自主持終極格鬥冠軍賽(UFC)慶祝80歲生日。（路透）

福斯數位新聞(Fox News Digital)16日獨家報導，聯邦調查局(FBI)破獲密謀在慶祝川普總統80大壽終極格鬥冠軍賽(UFC)發動的攻擊計畫，參與加密通訊軟體Signal群組策畫討論共有23人，截至15日已有5人落網。官員指出，攻擊手段包括使用載有炸藥的無人機攻擊活動現場附近建築物，迫使數千觀眾大規模疏散，狙擊手小組則在預先部署位置守株待兔，第二波攻擊目標是強行攻破白宮大門。

川普14日在白宮南草坪主持、耗資逾6000萬元的「UFC自由250」(UFC Freedom 250)賽事，是美國獨立250周年慶祝活動之一，受邀觀眾約4300人，其中包括約1200名現役美軍，14名來自世界各地的格鬥選手參加「八角籠」比賽。

官員指出，FBI與執法機關聯手阻止攻擊計畫；FBI在10日首次接獲線報後，便與合作機關根據合理逮捕依據，在辛辛那提將一名嫌犯拘捕到案。

調查人員隨後在Signal群組聊天紀錄發現，還有多人涉嫌參與UFC攻擊密謀討論；官員表示，調查人員對一名嫌犯的iPhone手機進行初步調查，確認至少23人參加討論，其中某些人員約定12日或13日前往維吉尼亞州弗堡(Fredericksburg)，為襲擊預做準備。

一名嫌犯對調查人員供稱，攻擊目標是針對「資本主義精英」、「億萬富翁」或曾接受「美國以色列公共事務委員會」(American Israel Public Affairs Committee)捐款的政治人物。

FBI旗下至少12個區域辦公室參與這波調查。

FBI局長巴特爾(Kash Patel)對福斯發表聲明指出，阻止襲擊發生要歸功於FBI、司法部與多州執法夥伴的通力合作與迅速行動。他說，多名嫌犯目前已經遭押，密謀策畫的攻擊遭到制止。

他表示，調查工作仍在進行中，將在適當時機向社會大眾說明進度。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 嫌犯鎖定川普在白宮南草坪舉辦的UFC自由250賽事，並打算趁約4300名觀眾與現役軍人出席時動手，目的是造成混亂並擴大傷害。

  • FBI在接獲線報後展開追查，並從一名嫌犯的iPhone與Signal群組訊息中確認，至少有23人參與討論，至15日已有5人落網。

  • 官員指出，計畫包括用載炸藥無人機攻擊活動附近建築，藉此逼迫大規模疏散，再由狙擊手待命，之後還要強行突破白宮大門。

FBI 川普 白宮

上一則

美媒曝川普宣布和平協議前幕僚曾爆激辯 中情局長對1事提出嚴重質疑

延伸閱讀

川普80歲慶生 白宮「八角籠」格鬥賽挨批政治秀

川普80歲慶生 白宮「八角籠」格鬥賽挨批政治秀
白宮臨時格鬥競技場幽浮造型吸睛 14日舉行冠軍賽

白宮臨時格鬥競技場幽浮造型吸睛 14日舉行冠軍賽
「我們美國人喜歡看打架」UFC白宮草坪辦格鬥賽 抗議人士：褻瀆國家

「我們美國人喜歡看打架」UFC白宮草坪辦格鬥賽 抗議人士：褻瀆國家
白宮辦終極格鬥賽 美國人多不認同 共和黨選民也不挺

白宮辦終極格鬥賽 美國人多不認同 共和黨選民也不挺

熱門新聞

圖為入籍美國的新公民手持國旗。(美聯社)

川普政府將規模空前的「取消國籍」最新一批有17人

2026-06-08 12:49
華府國家大草坪出現神秘的反川的「86 47」字樣，上排是86，下排是47。(路透)

國家廣場草坪驚現「8647」神祕數字 暗指「殺死川普總統」

2026-06-11 22:03
美軍阿帕契直升機資料照片。(歐新社)

最新消息：美軍對伊朗發動報復性打擊

2026-06-09 17:39
川普總統在社群平台「真相社交」證實，美國與伊朗已達協議。（路透）

川普：美伊朗達和平協議 荷莫茲海峽完全開放

2026-06-14 18:13
輝達執行長黃仁勳婉拒出席國會聽證會，但歡迎參議員華倫等人前往該公司總部交流。(歐新社)

黃仁勳婉拒出席國會聽證 華倫開轟：見川普、習近平都有空？

2026-06-08 19:47
美國總統川普（右）5月15日在中國國家主席習近平（左）陪同下參觀位於北京的中南海花園。（路透）

紐時：川普對中政策轉向 視北京為對等強權 亞洲各國憂

2026-06-10 07:10

超人氣

更多 >
汽車機油多久該換？3000英里「鐵律」可能過時了

汽車機油多久該換？3000英里「鐵律」可能過時了
CNN：京兆尹餐廳好到中國官員遭禁止前往

CNN：京兆尹餐廳好到中國官員遭禁止前往
7月起加州食品外包裝標示期限 不得再有這兩字

7月起加州食品外包裝標示期限 不得再有這兩字
退休族瘋搬這國 生活費比美國低五成 奪全球冠軍

退休族瘋搬這國 生活費比美國低五成 奪全球冠軍
612元帳單只留9元小費 食客「小作文」戳中全民痛點

612元帳單只留9元小費 食客「小作文」戳中全民痛點