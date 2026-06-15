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共和黨參議員：與伊朗簽署任何停火協議 最好要國會批准

記者顏伶如／即時報導
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共和黨奧克拉荷馬州聯邦參議員蘭克福德指出，川普總統與伊朗達成任何協議，都應該獲得...
共和黨奧克拉荷馬州聯邦參議員蘭克福德指出，川普總統與伊朗達成任何協議，都應該獲得國會批准。（路透）

共和黨奧克拉荷馬州聯邦參議員蘭克福德(James Lankford)14日接受國家廣播公司(NBC)「面對新聞界」(Meet the Press)節目專訪時指出，川普總統與伊朗達成任何協議，都應該獲得國會批准。

蘭克福德表示，旨在結束戰爭的任何協議，最好要有國會投票批准，才能達到「可長可久的效果」(lasting effect)。

他表示，川普致力於結束伊朗長達47年來對區域裡美國人民、美國資產與美國盟友的持續攻擊，「如果可以永遠終止這種局面，將能造福我們這一代以及未來世代」。

蘭克福德表示，前總統歐巴馬任內與伊朗達成的核子協議從未獲得國會批准，因此川普有權毀約。

蘭克福德說，川普簽訂的協議版本，內容將比歐巴馬版本態度更加強硬。他說，歐巴馬協議幫伊朗開啟通往核武的道路，但把時間延到歐巴馬任期結束，「從長遠角度來看，對美國人民毫無助益」。

他表示，還沒有看到停戰協議的內容細節，但只要伊朗沒有核子計畫、荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)能夠開放、不再有恐怖主義國家威脅鄰國跟美國，「對我們來說就是一大收穫」。

國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)14日接受哥倫比亞廣播公司(CBS)「面對全國」(Face the Nation)節目專訪時說，美國與伊朗簽署備忘錄並非「會不會」的問題，而是「何時」。

赫塞斯表示，目前協議是以「實際表現為基礎」(performance-based)，好比「擋住核彈的防護牆」(wall to a bomb)。他表示：「我們會查核所有事情。核子材料將會銷毀且移除，核武計畫予以解散，海峽將會重新開放，不必徵收通行費。」

至於美伊持續磋商期間，美軍是否仍然留在原地，赫塞斯答道：「我們會保留軍事選項。」

他表示，美軍將維持必要軍事部署，以確保未來60天裡，伊朗履行在諒解備忘錄當中承諾完成的項目。

精華 FAQ

  • 他認為只有經過國會正式投票批准，協議才會具有更長久、可持續的效果，也能避免未來政府輕易推翻，讓停戰與外交安排更穩定。

  • 他批評歐巴馬任內的伊朗核協議從未獲國會批准，因此川普有權毀約；並稱該協議只是延後伊朗走向核武，長遠上對美國無益。

  • 赫塞斯表示，美伊簽署備忘錄只是時間問題，協議將以實際表現為基礎，且美軍會保留必要部署與軍事選項，確保伊朗履行承諾。

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