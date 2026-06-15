WSJ：伊朗協議引發疑問將成G7討論焦點

法國、義大利、德國、英國都在15日發表聲明，呼籲迅速恢復荷莫茲海峽航運、盡快完成更詳細的協議談判。（路透）

華爾街日報（WSJ）15日分析，川普總統宣布與伊朗 達成重啟荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)、停火60天的臨時和平協議，但具體細節仍然保密，七大工業國(G7 )官員還沒有機會審閱文本，協議引發的各種質疑將在G7峰會成為討論焦點；以色列 對協議持反對態度，以色列軍隊迄今仍留在黎巴嫩，以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)現在尋求與川普見面。

G7峰會15日至17日於瑞士日內瓦艾維安巴恩(Evian-les-Bains)登場，官宣議題重點在於科技、貿易、全球經濟失衡等，但與會國家高層實際上將聚焦伊朗臨時協議。包括法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)在內的G7元首15日在歡迎川普蒞臨的同時，預料將紛紛對協議提出詢問，關切如此複雜的條約未來幾個月怎麼落實。

法國、義大利、德國、英國都在15日發表聲明，呼籲迅速恢復荷莫茲海峽航運、盡快完成更詳細的協議談判。

報導指出，某些G7國家官員私下表示，還沒有審閱協議文本，而文本在預計19日在瑞士舉行的簽署儀式之前，不太可能對外公布。

消息人士說，內唐亞胡希望盡快與川普安排見面，地點極可能在華府。

長期以來，以色列始終反對與伊朗簽署範圍較為狹窄的協議，因為類似協議無法瓦解伊朗在中東地區的民兵網絡及彈道飛彈生產。

以色列國防部長卡茲(Israel Katz)15日上午說，以軍不會撤出黎巴嫩。華爾街日報分析，以軍仍在黎巴嫩與伊朗撐腰的真主黨(Hezbollah)交戰，以色列的態度恐讓和平協議在川普宣布之後就很快破局。真主黨在貝魯特受到以色列空襲後，川普14日公開批評，內唐亞胡。

川普14日說，一旦簽署協議伊朗便可立即恢復石油出口，美國則將解除對伊朗港口的封鎖。

過去數周，美國官員向來表示，伊朗徹底解除核武計畫之前，不會獲得任何財務援助或解除封鎖。伊朗方面則堅稱，展開新一輪核武談判之前，必須先從在海外遭凍結的資產拿回至少120億。

共和黨南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)14日在社群媒體發文表示，根據法律，任何與伊朗達成核子協議都必須送交國會審查與投票。發文寫道，這項協議的主要操盤手副總統范斯與談判團隊必須參與向國會提交最終版協議的過程。