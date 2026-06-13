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華府甘迺迪中心 依法漏夜移除「川普」名字

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工人動手移除甘迺迪中心外的川普名字。（美聯社）
工人動手移除甘迺迪中心外的川普名字。（美聯社）

有線電視新聞網(CNN)12日報導，上訴法院維持聯邦法官的裁決，要求在12日(周五)之前移除華府甘迺迪表演藝術中心外牆上的「唐納‧川普」的名字。

12日深夜工人已搭起鷹架，開始拆除川普字樣。

哥倫比亞特區巡迴上訴法院駁回該中心在最後一刻提出的凍結法官裁決的請求，司法部原本希望藉此不必在訴訟期間遵守聯邦法官的裁決。

上訴法院在簡短且未署名的裁決書中並未解釋其判決理由。

法官要求該中心在本月稍後提交更多書面法律論點，以駁回其暫停執行下級法院裁決的請求。該裁決要求該中心從建築、網站、宣傳資料和其他地方都移除川普的名字。但即便在未來幾周的法律糾紛仍在進行中，該中心目前也必須採取措施，完全遵守法官的指示。

CNN報導，該中心可以選擇請求最高法院介入。

根據美國地區法官庫柏(Casey Cooper)上個月的裁決，甘迺迪中心必須在周五晚上11點59分之前撤銷其為紀念川普而進行的更名。

工人已動手移除甘迺迪中心外的川普名字。（美聯社）
工人已動手移除甘迺迪中心外的川普名字。（美聯社）

工人已動手移除甘迺迪中心外的川普名字。（路透）
工人已動手移除甘迺迪中心外的川普名字。（路透）

路過民眾拿起手機記錄這一刻。（路透）
路過民眾拿起手機記錄這一刻。（路透）

民眾在甘迺迪中心外圍觀移除工程。（路透）
民眾在甘迺迪中心外圍觀移除工程。（路透）

甘迺迪表演藝術中心，之前被冠名加了一行「唐納‧川普」。(美聯社)
甘迺迪表演藝術中心，之前被冠名加了一行「唐納‧川普」。(美聯社)

工人正動手移除甘迺迪中心外的川普名字。（路透）
工人正動手移除甘迺迪中心外的川普名字。（路透）

工人已動手移除甘迺迪中心外的川普名字。（路透）
工人已動手移除甘迺迪中心外的川普名字。（路透）

甘迺迪表演藝術中心，原先被冠名加了一行「唐納‧川普」。(美聯社)
甘迺迪表演藝術中心，原先被冠名加了一行「唐納‧川普」。(美聯社)

精華 FAQ

  • 因聯邦法官裁定，該中心應撤銷以川普命名的更名，並從建築、網站及宣傳資料等處移除其名字，上訴法院也未准予暫緩執行。

  • 根據美國地區法官庫柏的裁決，甘迺迪中心須在周五晚上11點59分前，完成外牆川普字樣的撤除，以符合聯邦法院命令。

  • CNN指出，該中心仍可向最高法院提出介入請求；同時，上訴法院要求其稍後補交更多書面法律論點，繼續處理暫停執行的申請。

甘迺迪中心 華府 川普

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