周日迎80歲大壽 川普「不喜歡那數字」：別祝我生日快樂

川普即將在14日迎接80大壽，但他表示對於這個生日「並不開心」，也不要別人祝他生日快樂。川普圖為5月19日在白宮宴會廳施工現場發表演說。(路透)

6月14日是川普 總統生日，在即將迎接80歲大壽的前三天，川普坦承自己其實「不喜歡那個數字」，對於這個生日他「並不開心」。

川普11日在白宮 橢圓形辦公室與聯邦醫療服務中心（Centers for Medicare and Medicaid Services）主任奧茲（Mehemet Oz）談話時說：「不必祝我生日快樂，因為我對自己這個生日並不開心；那個數字我從來沒有特別在意過，它也不是我喜歡的數字。但不管怎樣，我在這裡。」

巧合的是，11日是奧茲66歲生日。在奧茲對外公布的一段影片中，他指著白宮南草坪為6月14日舉行終極格鬥冠軍賽（UFC）而搭建的巨型八角鐵籠，假裝不知情地問川普那是怎麼回事。

川普是UFC忠實擁護者；白宮搭建擂台，讓UFC格鬥選手在14日當天進行肉搏比武。這項活動也是美國獨立250周年慶祝活動的一環。

川普向奧茲說：「我們6月14日有一場肉搏賽，你也受邀參加。祝你生日快樂。你還年輕，還有很多很多年可過。你的表現非常棒。還有，你不用祝我生日快樂。」

今日美國（USA TODAY）報導，川普對於自己即將年屆八旬似乎很敏感。川普是美國史上就職時最高齡總統。他在2024年大選期間，經常嘲諷時年81歲的前總統拜登缺乏活力。

5月在白宮橢圓形辦公室一場孕產婦健康活動中，川普曾提到：「我的感覺和50年前一樣。」笑稱：「我不知道為什麼。這不是因為我吃的是什麼好東西。」眾所周知，川普酷愛漢堡和汽水。

川普打趣道：「也許垃圾食物有益，而其他食物則有害。」他還說，他認識很多人去餐廳吃芹菜，他卻大快朵頤享用牛排；「我認識很多人努力控制體重，結果卻英年早逝。」

白宮醫生巴巴貝拉（Sean Barbabella）甫於5月26日為川普進行體檢並發布報告宣稱川普「健康狀況極佳」，該報告還指出，川普的心血管健康狀況不遜比他年輕14歲的人。

白宮尚未透露任何川普慶生活動的具體細節；目前也不清楚當天是否會準備插上80根蠟燭的蛋糕。