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民調：白宮辦終極格鬥賽 僅16%民眾挺

編譯陳韻涵／即時報導
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白宮南草坪已經搭建好臨時體育場，包括巨型圓弧穹頂、4000個座位的觀眾席，和八角...
白宮南草坪已經搭建好臨時體育場，包括巨型圓弧穹頂、4000個座位的觀眾席，和八角形格鬥鐵籠。(美聯社)

路透與艾普索斯(Ipsos)最新民調顯示，絕大多數美國人並不認同川普總統在白宮舉辦終極格鬥冠軍賽(UFC)，就連共和黨選民也不挺，凸顯這場同時慶祝美國獨立250周年與川普總統80歲大壽的活動不得民心。

路透報導，這項民調3日至8日訪查全美4531名成人的看法，誤差區間正負2個百分點。結果顯示，僅16%受訪者認為，在白宮舉辦UFC賽事沒問題，46%的人明確表示不贊成，其餘受訪者則未表態。

即便支持川普的核心共和黨選民，也只有31%的表態支持；路透與艾普索斯民調顯示，約80%的共和黨選民認可川普的整體施政表現，凸顯選民對UFC賽事的反感程度。

這場活動還面臨司法挑戰，當地居民主張白宮南草坪依規定禁止舉辦體育賽事，且該金屬競技場未取得必要的建築許可；國家公園管理局(NPS)表示，至少七個聯邦單位已投入大量人力與資源，若突然停辦會讓很多人失望，聯邦政府則於9日要求法官駁回這項訴訟。

這場UFC賽事是川普規畫的系列慶祝活動之一，旨在紀念美國在1776年7月4日發表「獨立宣言」，宣布脫離英國殖民統治250周年。

然而，相關慶典活動爭議不斷，已有多名表演藝術人士擔憂活動強化川普個人形象為由，相繼退出開幕式演出。

該民調另調查美國人對各類運動的興趣，結果顯示，18%的受訪者自認為是綜合武術格鬥(mixed martial arts)的粉絲，籃球迷的比率為31%，16%的人關注足球，顯示MMA在美國雖然有一定的支持者，但仍相對小眾。

川普與UFC的關係可追溯至2000年代初期，他曾同意在他投資失利而倒閉的新澤西州大西洋城「泰姬陵賭場」(Taj Mahal Casino)舉辦UFC賽事；此外，UFC現任執行長懷特(Dana White)至今仍是川普的親密政治盟友，兩人情誼深厚。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 這項路透與Ipsos民調訪問4531名成人，結果僅16%受訪者認為在白宮舉辦UFC沒問題，46%明確表示不贊成，其餘則未表態，顯示整體支持度偏低。

  • 雖然約八成共和黨選民認可川普整體施政，但對白宮辦UFC仍僅31%支持，顯示多數人將此事視為不合適或過度個人化的政治秀，而非單純體育活動。

  • 活動除引發民意反彈外，也遭居民提告，主張白宮南草坪不准辦體育賽事且場地未獲必要許可；部分表演者亦因擔心強化川普個人形象而退出。

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