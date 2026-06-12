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未來幾天與伊朗簽諒解備忘錄 美有「80%至85%」的信心

新華社華盛頓6月12日電
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美國政府高級官員表示，美方對於在未來幾天內與伊朗簽署諒解備忘錄（MOU），抱持著...
美國政府高級官員表示，美方對於在未來幾天內與伊朗簽署諒解備忘錄（MOU），抱持著「80%至85%」的信心。（歐新社）

據多家美國媒體12日報導，一名美國政府高級官員當天表示，美方對於在未來幾天內與伊朗簽署諒解備忘錄（MOU），抱持著「80%至85%」的信心。同時，美方亦「有信心」以色列會支持美伊這項諒解備忘錄。

據美國有線電視新聞網（CNN）、哥倫比亞廣播公司（CBS）等媒體報導，這名官員在電話簡報會上表示，「我們雖然還沒完全抵達終點線，但已非常接近」。該官員指出，目前尚未確定美伊簽署諒解備忘錄的具體地點與日期，但美國總統川普（Donald Trump）此前曾建議在歐洲國家簽署，這或許會是一個選項。

這名官員透露，初步協議內容包括重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）並解除美國對伊朗的海上封鎖，這將促成伊朗放棄其核子計畫，並使美國能夠獲取伊朗的濃縮鈾。此外，初步協議還包含一套核查機制，以確保伊朗的承諾能得到長期執行。

該官員宣稱，伊朗已「承諾無限期地不再獲取或研發核武」，但關於如何移除伊朗高濃縮鈾庫存的技術細節仍有待敲定，相關討論將在下一輪談判中進行。一旦雙方正式簽署諒解備忘錄，將啟動為期60天的「技術性」談判。

該官員強調，若伊朗切實履行協議義務，美方將放寬多年來對伊朗施加的大部分經濟制裁措施，使其能夠重新融入全球經濟。

精華 FAQ

  • 該名美國政府高級官員表示，對於未來幾天內與伊朗簽署諒解備忘錄的信心約有八成到八成五，並強調雙方已非常接近達成協議。

  • 初步協議包括重新開放荷莫茲海峽、解除美方海上封鎖、取得伊朗濃縮鈾，並設置核查機制，以確保伊朗承諾長期有效執行。

  • 官員指出，只要伊朗切實履行協議義務，美方將放寬多年來施加的大部分經濟制裁，協助伊朗重新融入全球經濟體系，並進入六十天技術談判。

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