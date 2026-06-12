我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

緬甸裔美國公民敏津涉間諜罪在中被捕 美中關係恐生波

川普「飛彈外交」碰壁？邊炸伊朗邊談判 不見成果

緬甸裔美國公民敏津涉間諜罪在中被捕 美中關係恐生波

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統上月訪中，天安門廣場可見美中旗幟飄揚。(路透)
川普總統上月訪中，天安門廣場可見美中旗幟飄揚。(路透)

華爾街日報12日報導，緬甸出生的美國公民敏津(Min Zin)出身學運人士與記者，是智庫機構「緬甸戰略與政策研究所」(Institute for Strategy and Policy Myanmar)共同創辦人，在中國因涉嫌間諜罪、危害國家安全遭到拘留。消息人士說，敏津是受到一所中國大學邀請而前往訪問。緬甸軍政府領導人敏昂萊(Min Aung Hlaing)預計下周前往中國國是訪問。

中國外交部發言人林劍12日在例行記者會上證實，美國公民敏津涉嫌從事間諜活動和危害中國國家安全，遭到當局「依法採取刑事強制措施」。

林劍表示，已經通知美國駐廣州領事館，敏津的合法權益將獲得保障。

中國外交部並未透露敏津被捕的時間、地點。

華爾街日報分析，敏津被捕讓美中兩大超級強權之間的關係增添波折。美中之間的分歧除了貿易、軍事、政治等層面之外，美國高層官員也不斷呼籲北京釋放中國錫安教會(Zion Church)創始人兼牧師金明日(Ezra Jin)、香港報業大亨黎智英(Jimmy Lai)等人，但都沒能成功。川普日前表示，上個月在「川習會」期間曾向中國領導人習近平提到這兩人的困境。

數十名美國公民目前仍因各種不同法律問題而遭中國禁止離境，美國駐北京大使館在爭取美國公民獲釋的過程中，取得不同程度的成效。

敏津出生於緬甸，曾是學運人士與記者。緬甸軍政府加緊控制之後，他在1989年開始藏匿，1997年逃離故鄉。

敏津到柏克萊加大(University of California Berkeley)攻讀新聞學碩士，後來留校擔任助教。根據校方紀錄，敏津後來攻讀政治學博士。

2008年，敏津在華爾街日報投書寫道，在緬甸當記者的哥哥遭到軍政府判處坐牢七年。

敏津2016年創立旨在促進緬甸民主化的政策智庫「緬甸戰略與政策研究所」，研究團隊今年1月發表年度報告指出：「緬甸現在就像夢遊似地踏進中國的勢力範圍。」

精華 FAQ

  • 敏津是緬甸出生的美國公民，曾任記者與學運人士，也是緬甸智庫共同創辦人。他受中國大學邀請赴中訪問，卻因涉嫌間諜與危害國安遭當局拘留。

  • 中國外交部表示，敏津因涉嫌從事間諜活動與危害中國國家安全，已被依法採取刑事強制措施。中方稱已通知美國駐廣州領事館，並會保障其合法權益。

  • 報導指出，敏津遭拘留使美中在貿易、軍事與政治外，再添人權與公民羈押爭議。美方近年也持續要求北京釋放多名被關押人士，雙方分歧因此更難化解。

緬甸 間諜 美國公民

上一則

參院版2027財年NDAA 為台灣建立戰爭儲備存量

延伸閱讀

紐時記者遭驅逐引中美交鋒 中批美：給中媒貼政治標籤

紐時記者遭驅逐引中美交鋒 中批美：給中媒貼政治標籤
中國驅逐專訪賴清德紐時記者 川普政府吊銷新華社1記者簽證

中國驅逐專訪賴清德紐時記者 川普政府吊銷新華社1記者簽證
紐時駐北京記者遭驅逐 中外交部：該報違反一中原則

紐時駐北京記者遭驅逐 中外交部：該報違反一中原則
美記者認當中國代理人 寫報告給習近平看…面臨10年監禁

美記者認當中國代理人 寫報告給習近平看…面臨10年監禁

熱門新聞

圖為入籍美國的新公民手持國旗。(美聯社)

川普政府將規模空前的「取消國籍」最新一批有17人

2026-06-08 12:49
圖為USCIS紐約辦公室。(路透)

移民須返母國申請綠卡…急轉彎 川普政府為何突然軟化？

2026-06-05 09:08
川普總統去年12月17日宣布暫停39國家公民的簽證核發、工作許可和綠卡申請，已及入及歸化。這醬禁令5日被羅德島聯邦地區首席法官麥康奈爾推翻。圖為美國國籍暨移民局辦公室。(美聯社)

川普凍結39國簽證、綠卡與入籍申請 遭聯邦法官推翻

2026-06-05 21:38
川普總統。(路透)

專訪變吵架 川普怒批NBC偏頗 拂袖離場

2026-06-07 15:10
國防部長赫塞斯（前）搭機到法國出席弔祭諾曼地登陸活動，弄成全家出遊，引起非議。(美聯社)

帶六名子女出差法國 防長赫塞斯挨批像家庭旅行

2026-06-05 20:46
川普全力推動廢除日光節約時間，還親自打電話給議員遊說。(美聯社)

川普親自遊說推「夏令時間永久化」考驗黨內忠誠度

2026-06-06 09:35

超人氣

更多 >
去美元化加速…人民幣很快會超越歐元 成為全球第2大貨幣

去美元化加速…人民幣很快會超越歐元 成為全球第2大貨幣
68歲金馬影后陳秋霞嫁富商長居大馬 為恩師祝壽罕回港

68歲金馬影后陳秋霞嫁富商長居大馬 為恩師祝壽罕回港
在美國如何免費收看2026世界盃？方式一次看

在美國如何免費收看2026世界盃？方式一次看
華人家庭爆謀殺自殺 網傳死者為知名奶茶店老闆

華人家庭爆謀殺自殺 網傳死者為知名奶茶店老闆
世界盃揭幕戰 慘烈3紅…墨西哥2:0輕取南非

世界盃揭幕戰 慘烈3紅…墨西哥2:0輕取南非