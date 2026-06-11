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國家廣場草坪驚現「8647」神祕數字 暗指「殺死川普總統」

編譯盧炯燊／即時報導
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華府國家大草坪出現神秘的反川的「86 47」字樣，上排是86，下排是47。(路透...
華府國家大草坪出現神秘的反川的「86 47」字樣，上排是86，下排是47。(路透)

華盛頓特區國家廣場的大草坪11日疑似出現反對總統川普的「86 47」字樣，內政部已展開調查。

路透一名攝影記者率先在國家廣場二戰紀念碑附近的大草坪上發現該標記，隨後聯邦公園警察及國民兵接報趕到現場處理。在拍下的照片裡，「8」最為清晰，「6」和「7」則不太明顯， 「4」幾乎看不見。

目前尚不清楚草坪上的標記是如何形成，也不知是何人所為。美國公園警察表示，「草地變色」的原因尚未確定。

負責管理自然資源、聯邦土地及原住民事務的內政部已展開調查，發言人形容事件是「精神錯亂的破壞行為」。

華府國家大草坪出現神秘的反川的「86 47」字樣，圖為放大的數字8。(路透)
華府國家大草坪出現神秘的反川的「86 47」字樣，圖為放大的數字8。(路透)

發言人發聲明表示，「內政部會嚴肅對待任何針對總統的威脅，我們的美國公園警察會調查事件及將肇事者繩之以法」，調查包括採集草樣檢測。

由於國家廣場即將迎來連串慶祝美國獨立250周年活動，這次驚現「86 47」尤其受到關注。

白宮尚未對事件置評。

「86 」常被認為是美國黑幫(也有說源自餐飲業)暗語，即把人解決掉之意，而「47」則指川普是美國第47任總統。「86 47」一詞已為反對川普者所用。

華府國家大草坪出現神秘的反川的「86 47」字樣，圖為執法人員在現場蒐證。(路透...
華府國家大草坪出現神秘的反川的「86 47」字樣，圖為執法人員在現場蒐證。(路透)

CBS新聞報導，川普認為「86」是帶有暴力意義的黑幫用語，與「47」連用時，意為「殺死川普總統」。他今年4月在社媒發文指「86」就是「8哩外、6呎深」。川普的盟友及司法部均視這組數字可解讀為煽動暴力。

「86 47」一詞至少捲入一起備受矚目的刑事案件，前聯邦調查局長柯米(James Comey) 2025年在Instagram上發布一張照片，在海灘上用貝殼排列成「86 47」的形狀，被認為是傳達一種「政治訊息」，隨後遭聯邦檢官起訴威脅川普。

柯米雖刪除了這張照片，但聲稱並不知道這張照片會被解讀為煽動暴力，誓言要為自己辯護，包括以言論自由為由抗辯。

此外，一名聯邦法官今月初裁定，國家公園管理局不能阻止反川普團體，在國家廣場附近展示一面「86 47」旗幟。

精華 FAQ

  • 路透攝影記者在二戰紀念碑附近發現草坪上疑似出現「86 47」字樣，部分數字清晰、部分不明顯，聯邦公園警察與國民兵隨即到場處理並展開調查。

  • 內政部將此事形容為精神錯亂的破壞行為，強調會嚴肅看待任何針對總統的威脅；美國公園警察則表示草地變色原因未明，並採集草樣檢測。

  • 因為「86」常被解讀為黑幫或餐飲業用語，意指把人解決掉，而「47」指川普是第47任總統；川普盟友與司法部都認為此組合可能構成煽動暴力。

原住民 內政部 川普

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