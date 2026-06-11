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白宮臨時格鬥競技場幽浮造型吸睛 14日舉行冠軍賽

白宮臨時格鬥競技場幽浮造型吸睛 14日舉行冠軍賽

編譯陳韻涵／即時報導
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白宮外面搭建的格鬥場，將在此舉行UFC格鬥大賽。(美聯社)
白宮外面搭建的格鬥場，將在此舉行UFC格鬥大賽。(美聯社)

為慶祝美國建國250周年與川普總統80歲大壽，白宮南草坪搭建完成造型前衛、看來像幽浮的臨時格鬥競技場，並將於14日舉行終極格鬥冠軍賽(UFC)，創下美國政治地標舉辦職業格鬥賽事的先例。國家公園管理局(NPS)提交的法院文件顯示，這場活動至少動員七個聯邦機構與數百名工作人員籌備，不僅規模空前、投入數萬個工作時數，且已花費超過6000萬元。

美聯社報導，南草坪矗立的UFC招牌八角籠直徑九公尺，採金屬網側面與軟墊邊角設計，籠身印有眾多贊助商標誌，上方懸掛高達27公尺、四點支撐、名為「爪子」 (The Claw)的龐然大物，裡頭配備燈光、擴音器與四面大螢幕，確保遠處觀眾也能看清楚賽場畫面。

整座臨時競技場由階梯式灰色折疊椅環繞，可容納逾4000名現場觀眾，另有約12萬名透過抽籤中獎的民眾將在附近的橢圓形草坪看大螢幕轉播。

NPS文件指出，這場格鬥賽相關經費均由UFC及其合作單位負擔，未動用公帑；但國土安全部、聯邦航空管理局等七個聯邦單位分別投入大量人力與資源，協助活動維安、交通與後勤規畫；賽場自5月20日動工以來，特勤局每天對20輛至30輛工程車，以及700名至900名工作人員進行安檢，確保安全無虞。

選手13日將公開量體重，鄉村音樂「柴克布朗樂團」(Zac Brown Band)屆時會登台演出，「UFC自由250粉絲嘉年華」則有互動體驗、名人見面會、運動員專訪，以及音樂表演等活動。

14日晚間將舉行七場混合武術對決，川普預計在賽事結束後立即啟程飛往法國，出席七大工業國集團(G7)峰會。

不過，兩名維吉尼亞州居民在非營利組織「公共誠信計畫」(Public Integrity Project)的協助下提起聯邦訴訟，主張NPS在聯邦公園土地上舉辦格鬥賽違規，要求法院下令停止活動。

原告律師批評，這場格鬥賽利用國家重要紀念地謀取私利；NPS則表示，活動籌備數月，投入龐大人力與資源，若在最後一刻遭法院勒令停辦，將造成巨大損失，且數萬名觀眾及參與者對此抱持高度期待，不應因少數人反對而讓這場盛事功虧一簣。

精華 FAQ

  • 白宮南草坪將於14日舉辦終極格鬥冠軍賽UFC，並安排七場混合武術對決，成為美國政治地標首次承辦職業格鬥賽事的案例。

  • 場館以九公尺直徑八角籠為核心，上方有27公尺高的『爪子』裝置，並配備燈光、擴音器與四面大螢幕，另可容納逾4000名觀眾。

  • 兩名維州居民主張國家公園土地不應用來辦格鬥賽，認為活動借國家紀念地牟利；NPS則稱籌備已久，若臨時停辦將造成重大損失。

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