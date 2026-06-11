川普稱美伊將達成偉大協議 可能這周末在歐洲簽署

美國總統川普11日表示，一項可望解決與伊朗戰爭的「偉大協議」未來數日內將定案。(歐新社)

美國總統川普 今天表示，一項可望解決與伊朗 戰爭的「偉大協議」未來數日內將定案，他預期很快會舉行文件簽署儀式，地點可能在歐洲，屆時副總統范斯（JD Vance）將出席。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普（Donald Trump）今天在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）一場活動表示： 「文件基本上已定稿，所以我們拭目以待。」

他接著說道：「應該很快就能完成。」

路透報導，川普並稱，這份「偉大協議」一經簽署，荷莫茲海峽 （Strait of Hormuz）將立即開放。

他說道：「我們一簽署，海峽將正式開放，可能很快就會簽，非常快，或許是這個週末在歐洲。」

川普還提到，他已與以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）及卡達、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、巴林、科威特等國的領導人談過話，且很快會跟土耳其總統厄多安（Tayyip Erdogan）談話。

川普說，「最重要的是，我們有一份協議，讓伊朗永遠不會擁有核武」，這是件「非常大的事」。

今天稍早，川普曾預告今晚將強力打擊伊朗，同時表示美軍將攻占伊朗哈格島（Kharg Island）及其他石油基礎設施據點。

他已在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文宣布取消攻擊計畫，隨後表示，已暫時擱置對哈格島的軍事行動計畫。

川普還說，他認為伊朗最高領袖穆吉塔巴‧哈米尼（Mojtaba Khamenei）已批准與美國的協議。